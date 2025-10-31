Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión busca romper una racha de más de dos décadas ante Newell's en Rosario

Unión y Newell's se volverán a ver las caras este viernes en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. ¿Cuánto hace que el Tate no gana en Rosario?

Por Ovación

31 de octubre 2025 · 09:27hs
El historial entre Unión y Newell’s tiene mucho más que números. Es una historia de enfrentamientos equilibrados, de partidos cerrados y de una racha que se hizo eterna. Este viernes, en el Coloso Marcelo Bielsa, el Tatengue volverá a intentar cortar una sequía que ya lleva 23 años sin victorias en Rosario.

A lo largo del tiempo, ambos equipos se midieron 77 veces en Primera División. Newell’s domina con 30 triunfos, mientras que Unión ganó 22 y hubo 25 empates. Una diferencia que refleja cierta paridad, pero con un claro predominio rojinegro cuando se juega en el Parque de la Independencia.

Un recuerdo lejano

El último festejo tatengue en territorio leproso data del 15 de septiembre de 2002, cuando el equipo santafesino se impuso 1-0 con gol de Martín Pérezlindo sobre el final del encuentro. Desde entonces, pasaron más de dos décadas, distintos torneos y generaciones enteras sin que Unión pudiera volver a ganar en esa cancha.

Últimos antecedentes de paridad

En los últimos enfrentamientos, los empates fueron moneda corriente. El más reciente se jugó el 19 de abril de este año, en el 15 de Abril, y terminó 1-1 con tantos de Lucas Gamba para el local y Carlos González para la visita.

Mientras que el último cruce en Rosario también acabó igualado: fue el 12 de junio de 2023, con goles de Jorge Recalde para Newell’s y Kevin Zenón para Unión.

Por el lado de los rosarinos, la última victoria como local ante el Tate fue el 8 de noviembre de 2021, cuando ganaron 1-0 con un tanto de Pablo Pérez. Desde entonces, los choques entre ambos vienen dejando resultados apretados y marcadores bajos.

Un duelo con historia y necesidad

Más allá del pasado, tanto Unión como Newell’s llegan a este nuevo encuentro con urgencias diferentes. Los santafesinos quieren sostener su buen presente y sumar para seguir soñando con los playoffs; los rosarinos, en cambio, necesitan puntos para no complicarse en la tabla.

El historial los separa, pero el presente promete un nuevo capítulo cargado de tensión y esperanza. Unión, con la necesidad de dar un paso clave para pelear por el título, para Newell's la necesidad de ganar para alejarse del descenso, en un contexto de una gran crisis.

