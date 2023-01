"Llegar a Colón, es un paso muy grande en mi carrera"

"Es la primera semana con el plantel, llegué al club el 2 de enero y estoy contento con mi llegada a Colón. Es un paso muy grande en mi carrera y agradecido por el recibimiento que me dieron mis nuevos compañeros y el cuerpo técnico. Y además ya se siente el cariño por parte de los hinchas en las redes sociales", comenzó contando.

Consultado por la titularidad en el primer partido, dijo: "Lo tomo con calma, sumando desde donde me toque y las decisiones las toma Marcelo (Saralegui) junto a su cuerpo técnico. Yo estoy tranquilo, vine para sumar, desde el lugar que lo defina el técnico, pero contento por lo que fue jugar mi primer partido con la camiseta de Colón. Tuvimos la mala suerte del penal que nos cobraron, pero el rendimiento del equipo me dejó buenas sensaciones".

"El grupo nos recibió muy bien, estoy muy contento por eso, la verdad que son todos muy buena gente y eso es muy importante, que se forme un grupo muy unido para lograr el objetivo. Nuestro desafío es llevar a Colón a lo más alto, poder clasificar a una Copa y tratar de ganar algún campeonato, dejaron la vara muy alta y trataremos de igualarla o superarla", sentenció.

Respecto a su posición en la cancha aseguró: "Mi posición natural es volante por izquierda, como carrilero. También jugué como lateral, me desempeñé como extremo, como volante, la verdad que jugué en todas las posiciones por la banda izquierda. Me gusta como carrilero, pero me adaptó a la posición en la que Marcelo decida que pueda jugar".

Por último habló de cómo se dio su llegada a Colón: "Marcelo me llamó y tuvimos una charla y ese fue el impulso para llegar a Colón. Y a partir de eso, no tuve que pensar, Colón es un equipo grande del interior y eso siempre seduce en lo personal. Aparte tengo la posibilidad de volver a la provincia en donde nací (es oriundo de Venado Tuerto) ya que me fui de muy chico a Buenos Aires y no pude retornar, por lo cual estar cerca de la familia es importante", finalizó.