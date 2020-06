Néstor Lorenzo: "Me encantaría dirigir a Unión"

Néstor Lorenzo es uno de los candidatos a reemplazar a Leonardo Madelón. El presidente de Unión Luis Spahn lo tiene en consideración, ya que se lo recomendaron desde Colombia. Por ello es que está en una lista para sentarse en el banco rojiblanco y ya existieron contactos con el secretario técnico Martín Zuccarelli. Incluso se menciona que el aspecto económico no sería un impedimento, teniendo en cuenta las ganas de Lorenzo de dirigir.

Lorenzo fue ayudante de campo de José Pekerman por espacio de 15 años y en este momento decidió largarse solo como entrenador. De allí que su nombre esté en el radar de Unión, aunque habrá que decir que por ahora la prioridad continúa siendo Juan Manuel Azconzábal, aunque no hay que descartar a Lorenzo.

En diálogo con Cadena 3 el exjugador de la Selección Argentina se refirió a esta posibilidad de dirigir a Unión y también contó los motivos que lo llevaron a desvincularse del cuerpo técnico de Pekerman para arrancar su carrera como entrenador.

LEER MÁS: Magnín: "La idea de los dirigentes no es apostar por alguien del club"

"Estoy esperando alguna oferta, dispuesto a largarme solo como técnico. Existe una posibilidad de Unión, pero hay muchos entrenadores como candidatos, tengo entendido que somos varios. Pero me encantaría, es un desafío que me gustaría mucho, pero no tengo nada concreto y esperemos cómo se dan las cosas en las próximas semanas", aseguró.

Para luego agregar "Estuve 15 años con José (Pekerman) y viví cosas muy lindas, tuve la chance de estar en tres Mundiales, por lo cual un agradecimiento total a José. Estuve en el Mundial de Alemania con la Selección Argentina y después los dos Mundiales con la Selección de Colombia (2014 y 2018), pero siento que se terminó un ciclo. Quiero ser técnico y aprovechar toda esa experiencia y ese bagaje. Tengo que arrancar desde más abajo, pero tengo ganas y estoy esperando una oportunidad".