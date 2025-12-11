Uno Santa Fe | Ovación | Acassuso

Acassuso ganó por penales y es finalista del reducido de la B Metropolitana

Acassuso se lo empató sobre el final a Real Pilar, le ganó por penales, y es finalista del Reducido de la B Metropolitana, por un lugar en la Primera Nacional.

11 de diciembre 2025
Acassuso ganó por penales y es finalista del reducido de la B Metropolitana

Acassuso derrotó por 3 a 1 a Real Pilar en la definición por penales y avanzó a la final del torneo reducido de la Primera B Metropolitana 2025, luego de igualar por 1 a 1 en los 90 minutos de tiempo reglamentarios, e el partido disputado esta noche, en el estadio Carlos Barraza.

Para el equipo visitante convirtieron, desde los 12 pasos, el delantero David Escalante, el defensor Alex Ruiz y el volante Juan Scacchi.

Para Real Pilar convirtió, únicamente, el arquero Matías Cano, mientras que el delantero Marcos Riquelme y los defensores Luis Monge y Daniel Otermin no tuvieron puntería.

En tiempo reglamentario, los goleadores de la noche fueron Matías Crocco, a los seis minutos del segundo tiempo, el volante Matías Crocco, mientras que Escalante convirtió la igualdad en el cuarto minuto de descuento.

Con el triunfo por penales, Acassuso clasificó a la final del reducido por el ascenso a la Primera Nacional, instancia en la que jugará frente a Deportivo Armenio.

El primer gol del partido llegó a los seis minutos del complemento, con un pase filtrado del defensor Darío Leguiza que habilitó la corrida y remate de Crocco, mientras que en el cuarto minuto de descuento llegó la igualdad, luego de dos cabezazos en el área, primero el delantero Tomás Habib y luego Escalante, cuyo cabezazo marcó el 1-1 final.

Acassuso, más efectivo en los penales

La tanda de penales fue marcada por la imprecisión de los jugadores de Real Pilar. Excepto su arquero, Matías Cano, que convirtió con un remate alto, los demás pateadores erraron: Riquelme tiró bajo, cruzado y desviado, Monge impactó su tiro en el palo y Otermin definió muy alto.

Por su lado, Acasusso tuvo mucha efectividad con el remate fuerte al medio de Escalante, el tiro cruzado de Ruiz y el disparo suave y colocado de Scacchi, para alcanzar la final y seguir soñando con volver a la segunda categoría, por primera vez desde 1946.

