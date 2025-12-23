Uno Santa Fe | Ovación | Norton Barnhill

Adiós a Norton Barnhill, pionero extranjero y símbolo del básquet argentino

Murió Norton Barnhill a los 72 años. Fue el primer extranjero de Atenas de Córdoba y una figura clave en los inicios de la Liga Nacional de Básquet.

23 de diciembre 2025 · 19:49hs
Adiós a Norton Barnhill, pionero extranjero y símbolo del básquet argentino

El básquet argentino despide a Norton Barnhill, pionero extranjero y referente histórico de Atenas de Córdoba, fallecido a los 72 años. Su llegada marcó un antes y un después en la Liga Nacional de Básquet, donde dejó una huella profunda por su talento, liderazgo y aporte al crecimiento del deporte.

Un pionero que cambió la historia de Atenas

La irrupción de Norton Barnhill en Atenas, a comienzos de la década del 80, significó un punto de inflexión. Fue el primer extranjero en vestir la camiseta del club cordobés, cuando aún competía a nivel asociativo, y rápidamente se transformó en una referencia dentro y fuera de la cancha.

Su presencia ayudó a elevar la vara competitiva y a consolidar una identidad que luego sería clave en el desembarco de Atenas en la elite del básquet nacional.

Protagonista en los inicios de la Liga Nacional

Con la creación de la Liga Nacional de Básquet, Barnhill volvió a ser protagonista. Integró el plantel de Atenas en la temporada inaugural y formó una recordada dupla con Donald Jones, aportando anotación, lectura de juego y experiencia.

En ese contexto, registró promedios destacados que lo ubicaron entre los extranjeros más influyentes de aquellos primeros años, cuando la competencia comenzaba a consolidarse como el principal torneo del país.

Una carrera con recorrido internacional

Formado en el básquet universitario de Estados Unidos, Barnhill tuvo pasos por distintas ligas profesionales y llegó a disputar encuentros en la NBA, antes de encontrar en Argentina un escenario ideal para relanzar su carrera tras una lesión. Ese recorrido previo le permitió aportar profesionalismo y jerarquía, en una etapa donde el básquet argentino daba sus primeros pasos hacia la modernización.

Un legado que trascendió la cancha

Alejado del alto rendimiento, Barnhill encontró en el arte una nueva forma de expresión, sin perder jamás el vínculo afectivo con la Argentina. Su figura quedó asociada no solo a los resultados, sino también a una etapa fundacional del básquet nacional.

Hoy, su legado permanece vivo en la memoria colectiva y, especialmente, en la historia grande de Atenas de Córdoba, donde su nombre quedó ligado para siempre al nacimiento de una era.

