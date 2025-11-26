Uno Santa Fe | Ovación | Bombonera

La Bombonera podría ser sede de la final de la Copa Libertadores 2026

Boca vuelve a disputar la competencia después de dos años y crecen los rumores de que la final de la Copa Libertadores podría jugarse en la Bombonera

26 de noviembre 2025 · 12:17hs
La Bombonera podría ser sede de la final de la Copa Libertadores 2026.

La Bombonera podría ser sede de la final de la Copa Libertadores 2026.

Tras asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Boca se ilusiona con que la final del máximo certamen continental se dispute en La Bombonera.

La Bombonera entre las opciones para la final de la Libertadores 2026

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el estadio de Boca, una de las plazas históricas del fútbol sudamericano, aparece entre las alternativas que analiza la Conmebol para albergar el partido decisivo. Aun así, se mantiene como un rumor ya que no se realizaron inspecciones o se habló de forma oficial.tWh9MQ

Teniendo en cuenta los requisitos exigidos por Conmebol para este tipo de eventos -capacidad mínima, certificación del campo de juego, conectividad, infraestructura y nivel de iluminación-, La Bombonera cumple con todos los parámetros solicitados.

Además, su historia aporta un valor simbólico relevante, ya que es el segundo estadio que más finales de Libertadores albergó (11), todas con Boca como protagonista. La última vez fue en 2018, cuando recibió el partido de ida ante River.

Todas las finales jugadas en La Bombonera

Boca 1-2 Santos (Partido de vuelta - 1963).

Boca 1-0 Cruzeiro (Partido de ida - 1977).

Boca 4-0 Deportivo Cali (Partido de vuelta -1978).

Boca 0-0 Olimpia (Partido de ida - 1979).

Boca 2-2 Palmeiras (Partido de ida - 2000).

Boca 0 (3) - 0 (1) Cruz Azul (Partido de vuelta - 2001).

Boca 2-0 Santos (Partido de ida - 2003).

Boca 0-0 Once Caldas (Partido de ida - 2004).

Boca 3-0 Gremio (Partido de ida - 2007).

Boca 1-1 Corinthians (Partido de ida - 2012).

Boca 2-2 River (Partido de ida - 2018).

Bombonera Copa Libertadores Boca
Noticias relacionadas
Boca y Argentinos se verán las caras el domingo por los cuartos de final del Torneo Clausura.

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, bancó el torneo de 30 equipos

El presidente de Argentinos Juniors defendió el torneo de 30 equipos

La Europa League inicia su quinta fecha con el Aston Villa del Dibu Martínez y el Lyon de Tagliafico

La Europa League inicia su quinta fecha con el Aston Villa del "Dibu" Martínez y el Lyon de Tagliafico

Boca, de la mano de Juan Roman Riquelme logró ganarle el juicio al jugador Agustín Almendra.

Boca ganó el juicio contra Agustín Almendra y la Justicia ordenó que pague más de US$760 mil

Lo último

Colón publica dos videos clave y expone el antes y después del estadio y del predio 4 de Junio

Colón publica dos videos clave y expone el antes y después del estadio y del predio 4 de Junio

Educación define el ciclo lectivo 2026: cuál será la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de Santa Fe

Educación define el ciclo lectivo 2026: cuál será la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de Santa Fe

Detuvieron a un hombre que transportaba drogas de diseño en la Ruta 34: viajaba con su hija de cinco años

Detuvieron a un hombre que transportaba drogas de diseño en la Ruta 34: viajaba con su hija de cinco años

Último Momento
Colón publica dos videos clave y expone el antes y después del estadio y del predio 4 de Junio

Colón publica dos videos clave y expone el antes y después del estadio y del predio 4 de Junio

Educación define el ciclo lectivo 2026: cuál será la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de Santa Fe

Educación define el ciclo lectivo 2026: cuál será la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de Santa Fe

Detuvieron a un hombre que transportaba drogas de diseño en la Ruta 34: viajaba con su hija de cinco años

Detuvieron a un hombre que transportaba drogas de diseño en la Ruta 34: viajaba con su hija de cinco años

Unión evalúa los contratos 2025: seis jugadores quedan en duda para la próxima temporada

Unión evalúa los contratos 2025: seis jugadores quedan en duda para la próxima temporada

El mapa financiero de Colón: lo que se pagó, lo que falta pagar y el dinero que debe ingresar

El mapa financiero de Colón: lo que se pagó, lo que falta pagar y el dinero que debe ingresar

Ovación
Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

El mapa financiero de Colón: lo que se pagó, lo que falta pagar y el dinero que debe ingresar

El mapa financiero de Colón: lo que se pagó, lo que falta pagar y el dinero que debe ingresar

Almagro A pegó primero en la final del Prefederal en Esperanza

Almagro A pegó primero en la final del Prefederal en Esperanza

Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Santa Fe fue escenario de la Copa Argentina de Triatlón José Dinoto

Santa Fe fue escenario de la Copa Argentina de Triatlón José Dinoto

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL