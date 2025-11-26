Este jueves se juega la quinta fecha de la Europa League, hay presencia argentina en: el Aston Villa del “Dibu” Martínez y el Lyon de Nicolas Tagliafico.

La Europa League inicia su quinta fecha con el Aston Villa del "Dibu" Martínez y el Lyon de Tagliafico

La quinta fecha de la Europa League se disputará este jueves con una agenda cargada de 18 partidos y fuerte presencia argentina . El Aston Villa del “Dibu” Martínez y el Lyon de Nicolás Tagliafico concentran la atención en una jornada que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la competencia continental.

El equipo inglés recibirá a las 14:45 al Young Boys de Suiza. Tras un inicio irregular, el Villa se recuperó con 9 triunfos en sus últimos 11 encuentros. En la Europa League , suma nueve puntos y busca dar un paso firme hacia la clasificación.

El Lyon llega necesitado de un triunfo

El conjunto francés no atraviesa su mejor momento: acumula cinco partidos sin victorias entre Ligue 1 y Europa League. Con Nicolás Tagliafico como referente, visitará al Maccabi Tel Aviv desde las 17 con la obligación de sumar para no complicarse en su grupo.

El líder Midtjylland enfrenta una prueba dura

El sorprendente Midtjylland, puntero con puntaje ideal, viajará a Italia para enfrentarse a la Roma, que necesita un triunfo urgente. El equipo romano cuenta con Paulo Dybala y Matías Soulé, figuras clave para tratar de volver a ganar.

Los partidos de la quinta fecha

14:45 – Ludogorets–Celta, Lille–Dynamo Zagreb, Feyenoord–Celtic, Fenerbahce–Ferencvaros, Plzen–Friburgo, Porto–Niza, Aston Villa–Young Boys, Roma–Midtjylland, PAOK–Brann.

17:00 – Betis–Utrecht, Panathinaikos–Sturm Graz, Nottingham–Malmo, Rangers–Braga, Maccabi Tel Aviv–Lyon, Genk–Basilea, Go Ahead–Stuttgart, Estrella Roja–FCSB, Bologna–Salzburgo.