Cerúndolo le ganó a Fery y se metió en las semis del ATP 500 de Queen's

El argentino Francisco Cerúndolo (20) se impuso en tres sets ante el británico Arthur Fery y avanzó a semifinales en el ATP 500 de Queen's

El argentino Francisco Cerúndolo (20) se impuso en tres sets ante el británico Arthur Fery y avanzó a semifinales en el ATP 500 de Queen's . Cerúndolo, que viene de tener una decepcionante actuación en Roland Garros, se impuso por 7-6(1), 3-6 y 6-4, en un disputado encuentro que se extendió durante dos horas y 37 minutos.

El ganador del ATP 250 de Buenos Aires de este año tenía el triunfo encaminado ya que llegó a estar set arriba y 2-0 en games. Sin embargo, las cosas se le complicaron después de recibir un tremendo pelotazo en la garganta durante un punto donde ambos tenistas estaban en la red.

A partir de allí, Fery pudo comenzar una seguidilla de games que le permitió quedarse con el segundo parcial, aunque en el tercero Cerúndolo reaccionó para finalmente llevarse la victoria.

De esta manera, el argentino pudo sacarse de encima a un complicado rival, que pese a ser el número 140 del mundo, supo encontrar la manera de ponerlo en serios apuros. Cerúndolo atraviesa su primera semana con el chileno Nicolás Massú como entrenador, quien se sumó al equipo en el que también está el uruguayo Pablo Cuevas.

En sus anteriores presentaciones, el argentino superó en un apretado encuentro al estadounidense Aleksandar Kovacevic, mientras que en los octavos de final venció 6-0 y 6-4 al también norteamericano Jenson Brooksby.

¿Cuándo vuelve a jugar Cerúndolo en el ATP de Queen's?

La próxima presentación de Cerúndolo en el ATP de Queen's será este sábado, cuando se enfrente con el estadounidense Brandon Nakashima, quien dio la sorpresa de la jornada al vencer al australiano y primer preclasificado en este torneo, Alex de Miñaur.