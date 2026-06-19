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Terror en Rincón: se encontró cara a cara con un ladrón que la amenazó con un martillo en su propia cocina

Ocurrió en una vivienda de barrio Cina Cina. Al verse acorralado, el delincuente le gritó: "¡Cállate que te mato!". Aunque arrancó la cámara de seguridad, su rostro quedó grabado. La víctima relató con impotencia el calvario de la inseguridad en la costa: “Estamos liberados; ya me habían robado en marzo”.

19 de junio 2026 · 20:16hs
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Terror en Rincón: se encontró cara a cara con un ladrón que la amenazó con un martillo en su propia cocina

Terror en Rincón: se encontró cara a cara con un ladrón que la amenazó con un martillo en su propia cocina

La creciente ola de delitos que azota a la zona de la costa santafesina sumó un episodio de extrema violencia y desprotección. Una vecina de la ciudad de San José del Rincón vivió una auténtica pesadilla al regresar de su jornada laboral y encontrarse cara a cara, en el interior de su propia casa, con un delincuente armado con un martillo que la amenazó de muerte para asegurar su huida.

El violento suceso ocurrió en un domicilio ubicado en el barrio Cina Cina, en horas de la tarde de este jueves. “Llegaba tipo 16 o 17 de trabajar. Abro la puerta de entrada y de inmediato veo que había cosas muy desordenadas, fuera de su lugar”, relató la víctima, reconstruyendo los minutos previos al dramático cruce.

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"¡Cállate que te mato!": el violento encuentro en la cocina

Al avanzar con cautela hacia el sector de la cocina para intentar entender qué estaba ocurriendo, la mujer se topó de frente con el intruso, quien reaccionó de forma sumamente violenta para amedrentarla.

“El tipo me sale directo al cruce amenazándome con un martillo. Yo entré en desesperación y empecé a gritar con todas mis fuerzas pidiendo auxilio a los vecinos. '¡Cállate que te mato!', me decía el delincuente”, recordó la vecina con profunda angustia. En medio de la tensión, el malviviente logró alzarse con una caja que contenía diversos objetos de valor y, antes de escapar corriendo, arrancó de cuajo la cámara de vigilancia interna.

“Te da una impotencia tremenda. Me la paso laburando todo el santo día para que venga un tipo cualquiera y me entre a mi casa como si nada”, lamentó la damnificada.

El rostro del delincuente quedó grabado

A pesar de que el ladrón se tomó el tiempo de destruir y llevarse el dispositivo de seguridad física, su maniobra fue inútil: su rostro quedó completamente inmortalizado en el sistema de respaldo, debido a que cometió el asalto a cara descubierta y las imágenes se subieron de forma instantánea a la red de almacenamiento.

Según denunciaron los habitantes de barrio Cina Cina tras observar las capturas de video, se trataría del mismo sujeto que perpetró un robo bajo una modalidad idéntica a tan solo tres cuadras de allí hace un par de meses.

La sucesión de ilícitos en un corto lapso temporal generó un profundo malestar en la comunidad rinconera. “Estamos liberados, sinceramente. El 6 de marzo me entraron a robar por primera vez y hoy me volvieron a vaciar la casa”, criticó la mujer, exponiendo la falta de prevención en las calles costeras.

No obstante, en medio del enojo por la desprotección reinante, la vecina rescató la predisposición del personal de la comisaría local, señalando que los agentes de la Policía de Santa Fe “hacen lo que pueden con lo poco que tienen” en materia de patrulleros y recursos logísticos.

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