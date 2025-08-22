Barracas Central desea seguir en lo más alto de la zona A

Uno Santa Fe | Ovación | Barracas Central

Barracas Central recibirá, desde las 15.30, a Defensa y Justicia, en el partido que abrirá la Fecha 6 del Torneo Clausura. Pitará Yael Falcón Pérez

22 de agosto 2025 · 07:30hs
Barracas Central y Defensa y Justicia jugarán este viernes desde las 15.30 en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura.

El encuentro iniciará a las 15.30 horas, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports Premium.

El equipo que dirige Rubén Darío Insúa buscará seguir en lo alto de la tabla y sumarse a la lucha por clasificar a la Libertadores, mientras que el conjunto de Florencio Varela tratará de arrebatarle el primer lugar.

El Guapo es puntero de la zona A con diez unidades, una más que sus escoltas Estudiantes y Huracán, y viene deempatar 1 a 1 con Central Córdoba en Santiago del Estero. Se ubica sexto en la tabla anual a tres puntos de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Por su parte, los dirigidos por Mariano Soso solamente perdieron un partido en el Clausura y vienen deigualar 1 a 1 con Newell's tras empezar abajo en el marcador. De ganar, se convertirían en líderes con once unidades, desplazando a su rival al segundo puesto, a falta de los demás partidos de la fecha.

Probables formaciones

Barracas Central:Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Defensa y Justicia:Enrique Bologna; Agustin Hausch, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado, Alexis Soto; Aaron Molinas, César Pérez, Kevin Gutiérrez, Juan Gutiérrez; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Hora de inicio: 15.30.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Claudio Chiqui Tapia (Barracas).

Televisa: TNT Sports Premium.

