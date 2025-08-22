Uno Santa Fe | Ovación | Tigre

Tigre buscará estirar su racha ante Independiente Rivadavia

Tigre, que viene de batir sobre la hora a Racing, será anfitrión de Independiente Rivadavia, desde las 20, por la Fecha 6 del Torneo Clausura

22 de agosto 2025 · 07:25hs
Tigre e Independiente Rivadavia jugarán este viernes en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 6 del Torneo Clausura.

El partido comenzará a las 20 horas, con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Diego Dabove intentará mantener el nivel tras el triunfo ante Racing para acercarse a la pelea por la punta, contra un rival que viene de ser goleado por un Boca que no ganaba hace 12 partidos, y al que enfrentará por cuartos de final de la Copa Argentina.

El Matador viene de vencer, en un partido picante, a Racing en el Cilindro con un gol de Braian Martínez de penal en el último minuto y otro de Ignacio Russo en el tiempo de descuento; resultado que lo depositó en la octava posición con siete unidades. De ganar se acercaría al líder Barracas Central y se afianzaría en la zona de playoffs.

Por su parte, la Lepra mendocina solo ganó uno de sus cinco duelos por el Clausura y viene de ser goleado como local por un Boca que llevaba una racha adversa de 12 partidos sin victorias. Al respecto del flojo comienzo, el entrenador Alfredo Berti fue autocrítico y declaró: “se vienen semanas de mucho trabajo y entrega para tratar de revertir esta situación”.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Santiago González, Bruno Leyes, Simón Rivero, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; Ignacio Russo.DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomás Bottari, Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori.DT: Alfredo Berti.

Hora: de inicio 20.00.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Nazareno Arasa.

Estadio: José Dellagiovanna (Victoria).

Televisa: ESPN Premium.

