Benedetto: "Varias veces en Boca quise agarrar del cogote a algunos"

Sin dar nombres específicos, Benedetto fue contundente al describir su experiencia en sus últimos meses en Boca: “No quiero entrar en detalles ni tampoco nombrar a nadie ni meterme en el mundo Boca porque no me interesa en este momento. Pero en el último tiempo, sí [la pasé mal]”.

Benedetto rompió el silencio tras irse de Boca

Además, sorprendió con su sinceridad al decir: “Varias veces quise agarrar del cogote a varios. Pero me contuve y dije: ‘No, voy a terminar bien’, porque ya sabía que me quedaban seis meses y que iba a hablar con Román para que me dé una mano para salir”.

El conflicto que marcó su relación con el club se dio tras un episodio postcumpleaños con el entonces técnico Diego Martínez, lo que terminó por definir su partida anticipada: “Si yo no estoy cómodo en un lugar, no me quedó, por más que sea Boca”, expresó el delantero en la entrevista con Sofía Martínez para La Nación, quien dejó claro que salir del club “dolió en el alma”.

Benedetto también habló sobre cómo se imaginaba el final de su carrera: “Me veía retirándome en Boca. Pero cosas del fútbol, qué va a ser. Hoy mi cabeza está tranquila. En su momento, me pedía: «Por favor, salí de ahí»”. Ahora, el delantero está enfocado en Querétaro, en la Liga MX, donde asegura haber encontrado la paz que necesitaba tras su turbulenta salida de Argentina.