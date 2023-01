Benjamín Garré selló su llegada al Krylya Sovetov de Rusia

Garré, con un pasado en el Manchester City inglés, disputó 26 encuentros con la camiseta del 'Globo' en 2022 y anotó 4 goles.

De esta manera, el futbolista que realizó las divisiones formativas en Vélez Sarsfield se transformará en el sexto argentino en el fútbol ruso de elite.

Cuatro de ellos están en el FC Oremburgo y son Matías Pérez (defensor, ex Lanús); Brian Mansilla (extremo, ex Racing Club); Lucas Vera (mediocampista, ex Lanús) y Gabriel Florentín (mediocampista, ex Argentinos Juniors).

El restante es el defensor Germán Conti (ex Colón de Santa Fe), quien acaba de suscribir contrato con Lokomotiv Moscú.