Uno Santa Fe | Santa Fe | Imusa

Imusa continúa con la campaña de sanidad animal en el Distrito Noroeste

En noviembre Imusa realizará castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación gratuita de animales de compañía.

24 de octubre 2026 · 09:55hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Imusa continúa con la campaña de sanidad animal en el Distrito Noroeste

Imusa continúa con la campaña de sanidad animal en el Distrito Noroeste

La Municipalidad de Santa Fe, a través del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), continúa con las acciones de sanidad animal en distintos barrios de la ciudad. Durante todo el mes de noviembre, los equipos municipales recorrerán el Distrito Noroeste con un dispositivo que brindará castración, vacunación y desparasitación gratuita de animales de compañía.

Además, los dispositivos de salud acompañarán las jornadas con consultas y acciones de prevención de leptospirosis.

El servicio de Imusa será de lunes a viernes

Las jornadas se desarrollarán de lunes a viernes, de 7 a 13, en distintos espacios comunitarios de los barrios. La propuesta busca facilitar el acceso de los vecinos a servicios veterinarios y promover el cuidado responsable de perros y gatos.

Asimismo, las intervenciones contarán con el acompañamiento de un dispositivo de salud municipal, destinado a realizar consultas y brindar información para la prevención de la leptospirosis.

De esta manera, la Municipalidad sostiene el abordaje territorial de la sanidad animal, acercando los servicios a los barrios y fortaleciendo, al mismo tiempo, las acciones de prevención de enfermedades.

Cronograma de noviembre

  • Barrio Cabal: Vecinal Sarmiento (Vieytes 5047), del 2 al 5 de noviembre.
  • Barrio Scarafía: Vecinal Scarafía (Alberti 5501), del 10 al 13 de noviembre.
  • Barrio Juventud del Norte: Vecinal Juventud del Norte (Ayacucho 5600), del 18 al 20 de noviembre.
  • Barrio Loyola: Vecinal San Ignacio de Loyola (C. José Pedroni 6650), del 24 al 27 de noviembre.

Para la reserva de turnos de castración o la solicitud de mayor información sobre los servicios itinerantes, se puso a disposición la línea de atención vía WhatsApp a través del número 3425394576.

Imusa Santa Fe barrios animales noviembre castración
Noticias relacionadas
Inversión de $294,5 millones para la Terminal de Ómnibus: licitan un nuevo servicio de vigilancia privada las 24 horas

Refuerzan la seguridad en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe: licitan un servicio de vigilancia privada por casi $300 millones

Hospital Público Veterinario. Presentaron proyecto en el Concejo Municipal para crear un hospital público gratuito para perros y gatos con atención clínica, cirugías y guardia 24 horas.

Impulsan un Hospital Público Veterinario en Santa Fe con atención gratuita y guardia de urgencias las 24 horas para perros y gatos

Crecida del Paraná: el gobierno provincial intensifica la prevención a la espera del pico a fines de octubre

Crecida del Paraná: el gobierno provincial intensifica la prevención a la espera del pico a fines de octubre

Crisis pymes. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios presentó un reclamo con 1.000 firmas en Santa Fe para negociar deudas.

Pymes en crisis: la ciudad de Santa Fe concentra el 76% de las quiebras provinciales y reclaman refinanciar deudas para frenar los cierres

Lo último

Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa

Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

Motivo de orgullo: Unión está entre los 100 mejores clubes formadores de futbolistas del mundo

Motivo de orgullo: Unión está entre los 100 mejores clubes formadores de futbolistas del mundo

Último Momento
Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa

Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

Motivo de orgullo: Unión está entre los 100 mejores clubes formadores de futbolistas del mundo

Motivo de orgullo: Unión está entre los 100 mejores clubes formadores de futbolistas del mundo

La Liga Santafesina postergó toda su actividad por las lluvias

La Liga Santafesina postergó toda su actividad por las lluvias

De Paoli insiste: Me cuesta decir que me fue mal en Colón

De Paoli insiste: "Me cuesta decir que me fue mal en Colón"

Ovación
De Paoli insiste: Me cuesta decir que me fue mal en Colón

De Paoli insiste: "Me cuesta decir que me fue mal en Colón"

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

La Liga Santafesina postergó toda su actividad por las lluvias

La Liga Santafesina postergó toda su actividad por las lluvias

El Promocional define los clasificados a los playoffs en la última fecha

El Promocional define los clasificados a los playoffs en la última fecha

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula