La Municipalidad de Santa Fe, a través del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), continúa con las acciones de sanidad animal en distintos barrios de la ciudad. Durante todo el mes de noviembre, los equipos municipales recorrerán el Distrito Noroeste con un dispositivo que brindará castración, vacunación y desparasitación gratuita de animales de compañía.
Imusa continúa con la campaña de sanidad animal en el Distrito Noroeste
En noviembre Imusa realizará castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación gratuita de animales de compañía.
Además, los dispositivos de salud acompañarán las jornadas con consultas y acciones de prevención de leptospirosis.
El servicio de Imusa será de lunes a viernes
Las jornadas se desarrollarán de lunes a viernes, de 7 a 13, en distintos espacios comunitarios de los barrios. La propuesta busca facilitar el acceso de los vecinos a servicios veterinarios y promover el cuidado responsable de perros y gatos.
Asimismo, las intervenciones contarán con el acompañamiento de un dispositivo de salud municipal, destinado a realizar consultas y brindar información para la prevención de la leptospirosis.
De esta manera, la Municipalidad sostiene el abordaje territorial de la sanidad animal, acercando los servicios a los barrios y fortaleciendo, al mismo tiempo, las acciones de prevención de enfermedades.
Cronograma de noviembre
- Barrio Cabal: Vecinal Sarmiento (Vieytes 5047), del 2 al 5 de noviembre.
- Barrio Scarafía: Vecinal Scarafía (Alberti 5501), del 10 al 13 de noviembre.
- Barrio Juventud del Norte: Vecinal Juventud del Norte (Ayacucho 5600), del 18 al 20 de noviembre.
- Barrio Loyola: Vecinal San Ignacio de Loyola (C. José Pedroni 6650), del 24 al 27 de noviembre.
Para la reserva de turnos de castración o la solicitud de mayor información sobre los servicios itinerantes, se puso a disposición la línea de atención vía WhatsApp a través del número 3425394576.