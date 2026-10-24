Imusa continúa con la campaña de sanidad animal en el Distrito Noroeste

La Municipalidad de Santa Fe, a través del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) , continúa con las acciones de sanidad animal en distintos barrios de la ciudad . Durante todo el mes de noviembre , los equipos municipales recorrerán el Distrito Noroeste con un dispositivo que brindará castración, vacunación y desparasitación gratuita de animales de compañía .

Además, los dispositivos de salud acompañarán las jornadas con consultas y acciones de prevención de leptospirosis.

El servicio de Imusa será de lunes a viernes

Las jornadas se desarrollarán de lunes a viernes, de 7 a 13, en distintos espacios comunitarios de los barrios. La propuesta busca facilitar el acceso de los vecinos a servicios veterinarios y promover el cuidado responsable de perros y gatos.

Asimismo, las intervenciones contarán con el acompañamiento de un dispositivo de salud municipal, destinado a realizar consultas y brindar información para la prevención de la leptospirosis.

De esta manera, la Municipalidad sostiene el abordaje territorial de la sanidad animal, acercando los servicios a los barrios y fortaleciendo, al mismo tiempo, las acciones de prevención de enfermedades.

Cronograma de noviembre

Barrio Cabal: Vecinal Sarmiento (Vieytes 5047), del 2 al 5 de noviembre.

Vecinal Sarmiento (Vieytes 5047), del 2 al 5 de noviembre. Barrio Scarafía: Vecinal Scarafía (Alberti 5501), del 10 al 13 de noviembre.

Vecinal Scarafía (Alberti 5501), del 10 al 13 de noviembre. Barrio Juventud del Norte: Vecinal Juventud del Norte (Ayacucho 5600), del 18 al 20 de noviembre.

Vecinal Juventud del Norte (Ayacucho 5600), del 18 al 20 de noviembre. Barrio Loyola: Vecinal San Ignacio de Loyola (C. José Pedroni 6650), del 24 al 27 de noviembre.

Para la reserva de turnos de castración o la solicitud de mayor información sobre los servicios itinerantes, se puso a disposición la línea de atención vía WhatsApp a través del número 3425394576.