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Crecida del Paraná: el gobierno provincial intensifica la prevención a la espera del pico a fines de octubre

El secretario de Asuntos Hídricos de la provincia de Santa Fe, Nicolás Mijich, aseguró que el pico de la crecida del río Paraná llegaría a la ciudad a fines de octubre.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

24 de octubre 2026 · 09:52hs
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Crecida del Paraná: el gobierno provincial intensifica la prevención a la espera del pico a fines de octubre

José Busiemi

Crecida del Paraná: el gobierno provincial intensifica la prevención a la espera del pico a fines de octubre

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a las autoridades de Santa Fe, que siguen de cerca la evolución de los niveles y las lluvias previstas para las próximas semanas. Desde el Gobierno provincial anticiparon el escenario esperado y las tareas de prevención.

El secretario de Asuntos Hídricos de la provincia de Santa Fe, Nicolás Mijich, aseguró en diálogo con Mañana UNO 106.3 que el escenario dependerá de las precipitaciones previstas en los próximos días y de las actualizaciones de los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA).

“Va a estar transitando el pico la ciudad de Santa Fe seguramente hacia fin de mes. Estamos hablando de este primer pico de crecida y, después, habrá que seguir monitoreando cómo se den las precipitaciones”, explicó Mijich, quien remarcó que la evolución del fenómeno requiere un seguimiento permanente.

Pronóstico del INA

El funcionario provincial vinculó el aumento de los niveles del río con las lluvias registradas en distintas cuencas de la región. “El pronóstico de El Niño se mantiene con un calentamiento bastante fuerte que va a indicar mayores lluvias seguramente para nuestra región, para nuestra provincia y para la región Litoral en general”, sostuvo. También mencionó las precipitaciones en las cuencas del Iguazú, del Paraná y del Paraguay como parte del escenario que impulsa la crecida actual.

LEER MÁS: El Instituto Nacional del Agua advirtió que el Paraná seguirá subiendo en Santa Fe y se aproximaría al nivel de alerta a principios de noviembre

Mijich señaló que existen nuevas previsiones de lluvias para el sur de Brasil y el norte de Argentina, por lo que los próximos informes serán determinantes para establecer cómo continuará la creciente. “En función de cómo se den esos milímetros, vamos a ver cuál es el pronóstico que después el INA emite a una semana y a 15 días para la crecida de los ríos”, indicó.

Respecto de las previsiones para la ciudad, el secretario explicó que el último ajuste del INA modificó a la baja los niveles esperados inicialmente. “Estábamos con un pronóstico de 5,16; pasamos a un pronóstico de alrededor de 4,60 o 4,70 para la faja central del pronóstico”, detalló. Los valores y su unidad de medida deben cotejarse con el informe oficial del organismo antes de su publicación.

Prevención ante la crecida

El funcionario también destacó los trabajos de prevención realizados durante la gestión provincial. “Hoy tenemos más de 5.000 kilómetros de los 7.000 que teníamos planificados al inicio de la gestión en condiciones, ya limpios, y hemos trabajado en 92 de las 100 localidades en riesgo que definimos también al inicio”, precisó. A esas tareas se sumó la compra de 90 equipos de bombeo que comenzaron a entregarse para reforzar la capacidad operativa frente a posibles emergencias.

Mijich advirtió que las medidas preventivas deben mantenerse incluso cuando los pronósticos cambian y que cada localidad deberá evaluar su situación en función de los niveles previstos. “Lo que no podemos hacer es dejar de estar preparados, de tomar las medidas tanto a nivel local, provincial o nacional que tengamos que tomar para proteger de mejor manera a nuestra población y a nuestros sistemas productivos”, señaló.

En cuanto a la evolución del fenómeno de El Niño, Mijich indicó que los pronósticos contemplan un mayor calentamiento del océano durante noviembre y diciembre, seguido de una disminución paulatina. “Ese calentamiento comenzaría a disminuir a partir de diciembre de manera paulatina, hacia los meses de abril y mayo, donde aparentemente entraríamos ya en una fase de un Niño más débil, cercana a una fase neutra”, explicó.

La Provincia cuenta con más de 100 estaciones de monitoreo, entre propias y del sistema nacional, para seguir los niveles de los principales cursos de agua que pueden afectar áreas urbanas. “Esa información también es publicada tanto por la Secretaría como por la Facultad de Ciencias Hídricas para que esté a disposición de quien la quiera consultar”, concluyó Mijich.

Prevención crecida río Paraná
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