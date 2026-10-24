Impulsan un Hospital Público Veterinario en Santa Fe con atención gratuita y guardia de urgencias las 24 horas para perros y gatos

El proyecto presentado en el Concejo Municipal contempla atención clínica, cirugías, internación y vacunación para perros y gatos. También propone crear un registro de donantes de sangre y coordinar el nuevo servicio con el IMUSA.

Hospital Público Veterinario. Presentaron proyecto en el Concejo Municipal para crear un hospital público gratuito para perros y gatos con atención clínica, cirugías y guardia 24 horas.

La creación de un Hospital Público Veterinario Municipal en la ciudad de Santa Fe comenzó a tomar forma con la presentación de un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal. La iniciativa busca garantizar el acceso gratuito a la atención veterinaria y establecer un servicio permanente para perros y gatos.

La propuesta, impulsada por los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel a partir de una iniciativa de la Asociación Civil Protectora de Animales de Santa Fe, plantea que el establecimiento dependa de la Municipalidad y brinde prestaciones sin costo, independientemente de la situación económica de las personas responsables de los animales. Entre sus principales puntos, contempla una guardia veterinaria para urgencias durante las 24 horas, todos los días del año.

El proyecto también propone reconocer a los animales alcanzados por la ordenanza como pacientes veterinarios y titulares del derecho a la salud, además de declarar de interés público municipal su atención sanitaria.

Atención gratuita, cirugías e internación

La iniciativa establece que el hospital deberá ofrecer atención clínica general, vacunación antirrábica y otras vacunas, desparasitación, esterilizaciones, diagnósticos, tratamientos e intervenciones quirúrgicas. También prevé internación, laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes y atención de casos de baja, media y alta complejidad.

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El servicio estará destinado inicialmente a todos los perros y gatos, sin distinción entre animales que tengan personas responsables y aquellos que se encuentren en situación de calle. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá ampliar las prestaciones a otras especies, de acuerdo con la capacidad operativa del establecimiento.

El texto prohíbe cobrar aranceles o cualquier otra contraprestación económica por las prestaciones brindadas. Además, establece que cada paciente deberá contar con una historia clínica completa, con acceso a los registros de diagnósticos, tratamientos, estudios y evolución.

La abogada Natalia Pallavicini, una de las impulsoras de la propuesta, explicó que la iniciativa responde a un reclamo que surgió de la Protectora de Animales y que fue ganando visibilidad entre los vecinos.

“Se trata de una propuesta que responde a un reclamo elevado inicialmente por la protectora de animales de Santa Fe”, señaló en diálogo con Sol Play.

Pallavicini sostuvo que actualmente muchas personas recurren a esa organización para conseguir atención veterinaria para sus animales, pese a que no cuenta con los recursos necesarios para cubrir toda la demanda.

“Hoy en día la protectora de animales está oficiando casi de hospital público, pero por supuesto sin los recursos necesarios. Muchas personas se acercan diariamente al refugio para que atiendan a sus animales”, afirmó.

Un registro de donantes de sangre para perros y gatos

Uno de los puntos particulares del proyecto es la creación de un Registro de Donantes Voluntarios de Sangre Canina y Felina, público y gratuito, que funcionaría a través de una plataforma web administrada por el directorio del hospital.

La inscripción sería voluntaria y requeriría información de la persona responsable y del animal donante. La extracción de sangre se realizaría únicamente después de una evaluación profesional para determinar la aptitud del animal.

La iniciativa también contempla que, según la capacidad operativa del establecimiento, pueda habilitarse un banco de sangre para disponer de este recurso ante la necesidad de transfusiones.

A su vez, propone desarrollar un programa permanente de esterilización quirúrgica, con campañas en los barrios y dispositivos móviles, además de operativos territoriales de atención veterinaria.

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Cómo se organizaría el hospital y qué pasaría con el IMUSA

El proyecto prevé que el establecimiento cuente con consultorios, quirófanos, un área de internación, laboratorio y equipamiento para diagnóstico por imágenes. También establece que deberá disponer de profesionales veterinarios y personal técnico, administrativo y de apoyo en cantidad suficiente para garantizar el funcionamiento.

La conducción estaría a cargo de un directorio integrado por tres profesionales veterinarios matriculados, designados por el Departamento Ejecutivo Municipal. Uno de sus integrantes sería propuesto por organizaciones de protección animal de reconocida trayectoria en la ciudad y con personería jurídica.

Además, se crearía una comisión permanente de seguimiento con representantes del Ejecutivo municipal, profesionales veterinarios y organizaciones proteccionistas, con funciones de evaluación y asesoramiento.

Otro punto central es la articulación con el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA). El texto establece que el nuevo hospital deberá coordinarse con ese organismo y con otras áreas municipales, pero aclara expresamente que su creación no implicará reducir, suprimir ni reemplazar las prestaciones del IMUSA.

La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente, o el área que en el futuro la sustituya.

La ubicación todavía no está definida

El lugar donde funcionaría el hospital aún no está establecido en la propuesta. Pallavicini señaló que la intención es encontrar un espacio que facilite el acceso de los vecinos al servicio.

“Lo que nosotros queremos es que se construya un hospital y que sea en el mejor lugar posible para también poder contribuir a la accesibilidad del servicio”, explicó.

La abogada también planteó que el tratamiento legislativo puede permitir modificaciones y aportes para enriquecer el proyecto. “Dentro del debate y la discusión entendemos que se puede enriquecer la propuesta”, afirmó.

El proyecto deberá avanzar en el Concejo Municipal

La iniciativa fue presentada en el Concejo Municipal por Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel. Fernández solicitó preferencia para que el expediente ingrese al tratamiento de las comisiones correspondientes.

Entre los antecedentes mencionados en los fundamentos figuran proyectos presentados en la Legislatura provincial y una iniciativa local de 2023. También se cita como referencia el Hospital Veterinario Público y Gratuito de Rosario, creado por la Ordenanza N.º 9.702 de 2016.

El proyecto sostiene que el acceso a consultas, tratamientos, cirugías, internaciones y estudios veterinarios puede verse limitado por los costos, y plantea que la atención animal no debe depender exclusivamente de los recursos de las familias o del trabajo de las organizaciones proteccionistas.

Si la ordenanza es aprobada, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá prever las partidas presupuestarias para construir, equipar, poner en funcionamiento y sostener el hospital. El texto establece, además, un plazo de 60 días desde la promulgación para reglamentar la norma.

Por el momento, se trata de una iniciativa que deberá atravesar el debate legislativo. Su alcance definitivo, la ubicación del establecimiento y las condiciones para su puesta en marcha dependerán del tratamiento del proyecto y de las decisiones que se adopten durante ese proceso.