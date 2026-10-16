Boca busca trepar a la cima de la tabla anual ante un necesitado Talleres

Boca recibirá a Talleres desde las 21.30, en La Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El Xeneize podría alcanzar transitoriamente el primer puesto de la tabla anual.

Boca afrontará este viernes un compromiso con objetivos importantes en dos frentes. Desde las 21.30, recibirá a Talleres de Córdoba en La Bombonera, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, con la posibilidad de quedar como líder de la tabla anual, al menos hasta que juegue el actual puntero.

El Xeneize suma 51 puntos y se ubica en el segundo puesto, a una unidad de Independiente Rivadavia de Mendoza. Por eso, una victoria le permitirá escalar provisoriamente a lo más alto de la clasificación acumulada, que al finalizar la temporada consagrará al Campeón de Liga.

Sin embargo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena deberá administrar las cargas y evaluar alternativas para la formación titular. Boca viene de perder 1-0 frente a Vasco da Gama, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, y el próximo martes tendrá la difícil misión de revertir la serie en el estadio Maracaná.

La caída ante el conjunto brasileño también significó el final de una racha de 17 partidos sin derrotas, que se había iniciado a principios de agosto con el empate 2-2 frente a Newell's. Con ese antecedente, el cuerpo técnico analiza presentar un equipo con variantes para afrontar el compromiso por el campeonato local sin perder de vista la trascendental revancha internacional.

Talleres llega obligado a sumar

La realidad del conjunto cordobés es muy diferente. Dirigido por Omar De Felippe, Talleres ocupa el último lugar de la Zona A, con apenas nueve puntos, y tiene prácticamente agotadas sus posibilidades de clasificarse a los playoffs del Clausura.

En ese contexto, el equipo visitante intentará dar el golpe en La Bombonera para mejorar su situación y cerrar el torneo de la mejor manera posible. Boca, por su parte, buscará aprovechar la localía y la oportunidad de alcanzar la cima de la tabla anual antes de concentrarse en la definición de la Copa Sudamericana.

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech y Milton Delgado; Leonel Flores, Ángel Romero y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme y Gabriel Báez; Federico Fatori, Matías Galarza, Rick Morais, Thiago Baroni y Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.

Hora: 21.30.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Luis Lobo Medina.