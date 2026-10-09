Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Instituto y Boca empataron 2 a 2 en un partidazo en el Kempes

Instituto y Boca jugaron partidazo en el Mario Alberto Kempes. La Gloria lo ganaba dos veces y el Xeneize reaccionó. Se desgarró Leandro Paredes.

9 de octubre 2026 · 22:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Instituto y Boca empataron 2 a 2 en un partidazo en el Kempes

Instituto y Boca empataron 2 a 2 en el estadio por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. Los goles de la "Gloria" los hicieron Fernando Alarcón y Jonathan Galván; mientras que para el "Xeneize" anotaron Enner Valencia y Miguel Merentiel.

Según supo la agencia Noticias Argentina, en un partido disputado en el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba, ambos equipos no se sacaron ventaja y repartieron puntos.

En la previa, el partido cobraba especial relevancia porque Instituto llegaba como líder indiscutido de la Zona A, con 25 puntos. A su vez, Boca, con 20, podía descontarle algunas unidades. Sin embargo, al final del encuentro ambos equipos continúan en el mismo lugar de la tabla.

El primer tiempo comenzó de gran manera para Instituto de Córdoba, que se hizo fuerte en las pelotas paradas. Tal es así que a los 14, tras un centro ejecutado desde un tiro libre, Fernando Alarcón capturó el rebote y puso el 1 a 0.

A pesar del golpe, Boca buscó el empate y finalmente tuvo premio a los 23 de la primera mitad, también gracias a la pelota parada. El autor del tanto fue Enner Valencia, quien aprovechó un error del arquero Ledesma.

El golero de Instituto embolsó una pelota peligrosa arriba, pero luego chocó con sus propios compañeros y terminó soltando el balón. Ante eso, el ecuatoriano aprovechó para poner el pie e igualar el trámite.

Para la segunda mitad, Instituto golpearía muy temprano, más precisamente a los 3 minutos. Nuevamente tras un centro de pelota parada (córner), Jonathan Galván fue al rebote y puso en ventaja a la “Gloria”.

Todo parecía felicidad para el líder de la Zona A del Torneo Clausura. Sin embargo, Arruabarrena movería el avispero haciendo ingresar a Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

A los 11, un minuto después de entrar, Merentiel definió de primera ante la salida de Ledesma y tras un gran pase de Lautaro Blanco en profundidad. De esta manera, el “Xeneize” volvía a poner en igualdad el encuentro.

La nota de preocupación la dio justamente Paredes: el mediocampista estuvo solamente 16 minutos en cancha. A los 26 del segundo tiempo debió ser reemplazado por Santiago Ascacíbar tras sentir un “pinchazo” en el isquiotibial.

La máxima alerta está puesta en si tiene o no una lesión muscular, ya que Boca recibirá a Vasco Da Gama el próximo martes 13 de octubre por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, Boca recibirá a Talleres de Córdoba, el viernes 16 de octubre a las 21:30 en la “Bombonera”. Por su parte, la “Gloria” jugará contra Defensa y Justicia ese mismo día más temprano (19:00 hs), en condición de visitante.

La síntesis del partido de Instituto vs Boca

  • Torneo Clausura
  • Zona A - fecha 12
  • Instutito (C) - Boca
  • Estadio: Mario Alberto Kempes
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Yamil Possi

Instituto (C): Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles en el primer tiempo: 14m. Fernando Alarcón (I), 23m. Enner Valencia (B)

Goles en el segundo tiempo: 3m. Jonathan Galván (I), 11m. Miguel Merentiel (B)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Hernán De La Fuente por Giuliano Cerato (I); 10m. Leandro Paredes por Williams Alarcón (B); Miguel Merentiel por Enner Valencia (B); 26m. Santiago Ascacíbar por Leandro Paredes (B); Ángel Romero por Sebastián Villa (B); John Córdoba por Jeremías Lázaro (I); Facundo Suárez por Matías Tissera (I); 43m. Lucas Sanseviero por Álex Luna (I), Ignacio Méndez por Matías Gallardo (I).

Boca Instituto Kempes
Noticias relacionadas
el proximo superclasico ya tiene fecha: cuando vuelven a enfrentarse boca y river

El próximo Superclásico ya tiene fecha: cuándo vuelven a enfrentarse Boca y River

paredes, en duda para instituto: arruabarrena evalua darle descanso al capitan de boca

Paredes, en duda para Instituto: Arruabarrena evalúa darle descanso al capitán de Boca

como cayeron en el mundo union las explosivas declaraciones de julian palacios

Cómo cayeron en el mundo Unión las explosivas declaraciones de Julián Palacios

union no encuentra el rumbo y madelon se juega mucho mas que tres puntos

Unión no encuentra el rumbo y Madelón se juega mucho más que tres puntos

Lo último

Tarragona pidió una reacción en Unión: Cada uno tiene que hacer una autocrítica

Tarragona pidió una reacción en Unión: "Cada uno tiene que hacer una autocrítica"

Madelón no se va de Unión: dio la cara tras la cuarta derrota y aseguró que seguirá en el cargo

Madelón no se va de Unión: dio la cara tras la cuarta derrota y aseguró que seguirá en el cargo

El uno por uno de una nueva y preocupante derrota de Unión

El uno por uno de una nueva y preocupante derrota de Unión

Último Momento
Tarragona pidió una reacción en Unión: Cada uno tiene que hacer una autocrítica

Tarragona pidió una reacción en Unión: "Cada uno tiene que hacer una autocrítica"

Madelón no se va de Unión: dio la cara tras la cuarta derrota y aseguró que seguirá en el cargo

Madelón no se va de Unión: dio la cara tras la cuarta derrota y aseguró que seguirá en el cargo

El uno por uno de una nueva y preocupante derrota de Unión

El uno por uno de una nueva y preocupante derrota de Unión

Unión tocó fondo: cuarta derrota al hilo, una crisis que se profundiza y Madelón en jaque

Unión tocó fondo: cuarta derrota al hilo, una crisis que se profundiza y Madelón en jaque

Instituto y Boca empataron 2 a 2 en un partidazo en el Kempes

Instituto y Boca empataron 2 a 2 en un partidazo en el Kempes

Ovación
Tarragona pidió una reacción en Unión: Cada uno tiene que hacer una autocrítica

Tarragona pidió una reacción en Unión: "Cada uno tiene que hacer una autocrítica"

Los hinchas de Unión acompañan al equipo en busca de una reacción ante Defensa y Justicia

Los hinchas de Unión acompañan al equipo en busca de una reacción ante Defensa y Justicia

Spahn rompió el silencio en Unión: No voy a ser el próximo presidente

Spahn rompió el silencio en Unión: "No voy a ser el próximo presidente"

Colón recupera una pieza clave en un momento fundamental para visitar a Mitre

Colón recupera una pieza clave en un momento fundamental para visitar a Mitre

Instituto y Boca empataron 2 a 2 en un partidazo en el Kempes

Instituto y Boca empataron 2 a 2 en un partidazo en el Kempes

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe