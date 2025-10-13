Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca pierde un jugador importante para lo que resta del año

Pensando en el partido del sábado ante Belgrano, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, tendrá una baja sensible

13 de octubre 2025 · 16:36hs
Boca pierde un jugador importante para lo que resta del año

El delantero de Boca, Alan Velasco, sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y se perderá lo que resta del año. Este lunes, las redes sociales del club confirmaron que la lesión en la rodilla que lo dejará fuera de las canchas en lo que resta de este 2025, con Boca apuntando a ganar el Clausura.

El reemplazante de Velasco será el chileno Carlos Palacios y, así, el entrenador interino Claudio Úbeda pierde a un futbolista que disputó 11 de los 12 partidos de este Torneo Clausura, la mayoría como titular y con un solo gol en su haber que se dio ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Velasco, baja en Boca hasta el año que viene

En pararelo a la lesión de Velasco, el plantel boquense se entrenó este lunes en el predio que el club posee en Ezeiza bajo los órdenes de Úbeda, tras lo que fue el fallecimiento del entrenador principal Miguel Ángel Russo el miércoles.

El que no estuvo presente en el entrenamiento fue el mediocampista campeón del mundo Leandro Paredes que está con la Selección argentina en el marco de una gira por Estados Unidos por la fecha FIFA.

El oriundo de la localidad matancera de San Justo disputó 63 minutos de partido el viernes ante la selección de Venezuela y, este martes ante Puerto Rico, el mediocampista sería suplente.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el ex futbolista de la Roma de Italia volverá a la Argentina ni bien culmine el encuentro ante los puertorriqueños y el miércoles planea estar disponible para sumar a los entrenamientos vespertinos.

El próximo sábado desde las 18, Boca recibirá a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en lo que será el primer encuentro sin Russo al mando del primer equipo.

Boca Alan Velasco ligamento
