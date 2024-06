Boca se mete en el medio por un jugador que también busca River

La dirigencia de Boca ya está definiendo el plantel de cara al próximo semestre. Ya se sumó el chileno Gary Medel y están buscando el segundo refuerzo. Hubo ofertas por Tomás Belmonte y Fausto Vera. Sin embargo, no son mediocampistas los únicos que pretenden incorporar el Consejo de Fútbol.

Boca y River se pelean por Valentín Gómez

Gómez, de hecho, es uno de los futbolistas que ya tenía en carpeta River para incorporar en ese sector, ante la prácticamente confirmada baja de Héctor David Martínez. De hecho, ya hubo una oferta económica de dinero más los pases de Andrés Herrera y Cristian Ferreira, que el Fortín debe analizar.

En el caso de Boca, el operativo seducción implica una parte de dinero de la cual no trascendió el monto, junto con el pase de Vicente Taborda, el juvenil que no logra asentarse en la Primera y que no ha tenido mucha continuidad desde que volvió del préstamo con Platense.

Vélez tendría como prioridad quedarse con un porcentaje del pase, en caso de que si Boca lo compra y puede luego venderlo por un monto superior, al Fortín le termine quedando una buena suma de dinero. Por ende, la oferta económica con la que acompañará el pase de Taborda, no sería por el 100 por ciento del pase.

Mientras tanto, Gómez recientemente firmó la extensión de su contrato hasta diciembre de 2026, que tiene una cláusula de diez millones de euros. El futbolista pidió salir pero esperan una oferta desde el extranjero.