Chicago ganó en Chaco y se sumó al lote de escoltas de Colón

Nueva Chicago le ganó sobre el final a Chaco For Ever, por 1-0, como visitante, para sumarse al lote de escoltas, a dos puntos del líder Colón.

Nueva Chicago fue el gran ganador de la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional, ya que venció sobre el final a Chaco For Ever por 1-0, como visitante, para sumarse al lote de escoltas, con San Telmo y Aldosivi, a dos puntos del líder Colón .

No fue un partido de grandes lucimientos pero el Verdinegro, que supo golpear en un momento clave sobre los minutos finales cuando el local se lanzó al ataque en busca de la victoria. En ese momento, un centro de Mauro Ortiz llegó a la cabeza de Iván Maggi, que ubicó la pelota contra el palo y desató el festejo en el banco de Mataderos.

En la primera parte no hubo demasiado peligro para los arco. For Ever estuvo mejor con la pelota en los pies, pero no inquietaba. Chicago, por su parte, con imprecisiones y algunos buenos espasmos en ataque, tuvo la más clara: primero un remate de Martínez por el segundo palo que tapó Canuto, y luego la jugada de la polémica donde Maggi se fue solo, lo sujetaron en el área y no pudo definir con claridad. Llobet se desentendió de toda responsabilidad.

Chicago lo encontró sobre el final en Chaco

El complemento comenzó con una clara para el conjunto de Ramón Valdez con un cabezazo de Ortiz que pegó en la red exterior. Antes de los 10 minutos, Adrián Martínez probó desde afuera y se fue pegado al arco de Canuto, que celebró los 200 partidos con la camiseta del conjunto chaqueño.

Cuando comenzaron a moverse los bancos, el local se acomodó mejor que Chicago en el terreno de juego y empezó a crear situaciones de gol, aunque ninguna prosperó o siempre se encontraban con la gran labor de Facundo Ferrero.

Ya con los minutos adicionados, el empate se hacía visible en el horizonte, hasta que en una jugada la pelota derivó en Mauro Ortiz, quien cayéndose la colgó al área para que Maggi, de cabeza, la ponga junto al palo y Chicago llegue a 38 puntos, quedando como escolta de la Zona B a dos del líder.

En la próxima jornada el Verdinegro recibirá en Mataderos a San Telmo, en lo que será un duelo clave y quizás allí se dirima la punta del campeonato. Para eso habrá que esperar hasta el próximo domingo, pero antes el Torito tendrá que apuntar a poder recuperar a quienes están en la enfermería y pensar en quién será el reemplazante de Stéfano Callegari, quien llegó a la quinta amarilla. Mientras tanto, Chicago va y Mataderos sueña.

