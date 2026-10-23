Regional del Litoral: CRAI y Estudiantes jugarán la Copa Coronel Rodríguez Zía

Por la última fecha de la fase regular del Top 10 del Regional del Litoral, CRAI y CAE animarán un duelo que homenajeará a uno de los iniciadores del rugby en la región

CRAI y Estudiantes se medirán en la autopista por la última fecha de la etapa regular del Regional.

Este sábado 24 de octubre se disputará la 18 y última fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos. En la oportunidad se disputará el cruce entre CRAI con Estudiantes de Paraná a partir de las 16 en la autopista.

El cual es mucho más que un partido de rugby, ya que estará en juego la Copa Coronel Jorge Luis Rodríguez Zía . Se trata de un reconocimiento a un figura fundamental en los inicios del rugby en la región, y sin dudas, uno de los pioneros que marcaron el camino.

En 1934 el por entonces Teniente Rodríguez Zía revolucionó la ciudad de Paraná brindando una charla sobre rugby, un deporte casi desconocido en gran parte del país. Fueron tan claros y sólidos sus conceptos que no tardó en conformarse el primer equipo paranaense. Tiempo después, desde la vecina orilla cruzó el río un grupo de entusiastas deportistas para medirse con el elenco del Colegio de la Inmaculada Concepción de María de Santa Fe. Allí fue el primer cruce entre Gitanos y Albinegros en la capital santafesina.

Un encuentro con historia, ya que CRAI y CAE, jugarán por la copa Coronel Jorge Luis Rodríguez Zía.

Llega la última fecha de la fase regular del Regional del Litoral

En un semana particular para la familia Gitana, ya que acaba de cumplir 52 años de vida, CRAI recibirá a Estudiantes de Paraná a partir de las 16 con el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata, y como se indicó estará en juego como cada vez que se miden la copa Coronel Jorge Luis Rodríguez Zía.

CRAI, que tiene como head coach a Carlos Martín Matozzo, alistará a: Joaquín Berón, Enzo Abraham y Ramiro Ibañez; Ignacio Parodi y Antonio Carletti, Tomas Schinner, José Ignacio Gálvez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas y Genaro Giombi; Juan Cruz Moretti, Tomás Funes, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino.

Por su parte, el CAE, cuyo entrenador es Pedro Fontanetto formará con: Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Francisco Florean; Santiago Mathe y Lisandro Uranga; Mateo Martínez, Franco Vartorelli y Álvaro Ferreyra; Juan Manuel Lescano y Máximo Cañas; Bautista Lescano, Mateo Santana, Santo Lescano, Augusto Perrén y Bruno Heit.

En el caso de Santa Fe Rugby, que ya se encuentra clasificado para las semifinales del certamen, se medirá en Grantfield con Old Resian bajo el arbitraje del rosarino Juan Vega. La escuadra dirigida por Ignacio Carballo formará con: Francisco Duranda, José Carlos Milesi y Tomás García; Lorenzo Peña y Joaquín Correa; Andoni Alzugaray, Manuel Iturraspe e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Bautista Bejarano.

Santa Fe Rugby, clasificado a semifinales, visitará a Old Resian en Grantfield.

Además, Universitario de Rosario será anfitrión del Jockey rosarino con el control de Carlos Poggi, Jockey de Venado Tuerto lo hará con Duendes con el arbitraje de Bruno Masetti, y en la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club recibirá a Gimnasia y Esgrima con el seguimiento del santafesino Exequiel Adrover.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Duendes 61, Estudiantes 60, Santa Fe Rugby y Jockey Club de Rosario 57; Gimnasia y Esgrima de Rosario 50, CRAI 46, Paraná Rowing 44, Universitario de Rosario 38, Old Resian 28 y Jockey Club de Venado Tuerto 18.

Última parada en la Segunda División

Por la quinta y última fecha de la copa de Oro de la Segunda División, en barrio Las Delicias de nuestra capital, Universitario de Santa Fe enfrentará a CRAR de Rafaela con el control del santafesino Javier Villalba. Los conducidos por Mauro Aranda y Matías Fernández jugarán con: Juan Royo, Renzo Carrara y Matías González; Gabriel Salas y Mateo Schmidt; Tobías Pantaleone, Víctor Redondo y Laureano Olmos; Mateo Carughi y Mateo Bianchi; Diego Durán, Gustavo Benítez, Julián Fleitas, Ian Dallaverde e Ignacio Hass.

El CRAR de Rafaela lo hará con Francisco Ambort, Máximo Astesano y Nahuel Rojas; Facundo Ledesma y Gonzalo Clemenz; Manuel Mandrille, Bruno Rivas y Lucas Canello; Agustín Cessano y Santiago Kertens (c); Leandro Sabelotti, Tobías Cavallo, Santiago Albrecht, Franco Appo y Jerónimo Ribero.

En Esperanza, Alma Juniors jugará con Provincial con el referato de Facundo Gorla, y Logaritmo con Caranchos en Ibarlucea con el arbitraje de Federico Longobardi. Las posiciones se encuentran así:Alma Juniors 17, CRAR 14, Universitario 13, Logaritmo 7, Caranchos y Provincial 6. En la próxima fecha se medirán: Alma Juniors con Provincial, Logaritmo con Caranchos y Universitario con CRAR.

En relación a la copa de Plata, Tilcara recibirá en Paraná a Gimnasia de Pergamino con el arbitraje del entrerriano Fernando Sánchez, Cha Roga visitará a Regatas & Belgrano de San Nicolás con el control de Pablo Martínez, y La Salle Jobson jugará con Los Pampas en Rufino con el seguimiento de Pablo Solari. La tabla de posiciones está de la siguiente manera: La Salle Jobson 15, Los Pampas y Gimnasia de Pergamino 12, Tilcara 10, Cha Roga Club 9, Regatas & Belgrano de San Nicolás 6.