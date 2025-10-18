Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

La decimonovena fecha del campeonato de la Fórmula 1 se correrá en Austin, Texas, donde durante el sábado se desarrollará la modalidad sprint. Conocé todos los detalles.

Franco Colapinto cerró este viernes su participación en la FP1 del Gran Premio de Estados Unidos con una actuación en ascenso. El piloto de Pilar tuvo un inicio complicado, llegando a ocupar la última posición, pero logró mejorar sobre el cierre de la sesión y terminó 16°, justo por delante de su compañero Pierre Gasly.

La primera práctica libre del fin de semana estuvo marcada por la aparición de una bandera roja , tras el desprendimiento de un componente de uno de los monoplazas, que obligó a detener momentáneamente la actividad. Además, tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc tuvieron problemas mecánicos que los llevaron a abandonar la sesión antes de tiempo.

En la clasificación para la Carrera Sprint, Colapinto intentó establecer su mejor vuelta en dos oportunidades. En su primer intento quedó lejos de sus rivales, mientras que en el segundo mejoró significativamente, aunque no le alcanzó para avanzar a la SQ2. Finalmente, quedó a una décima de Gasly, quien logró clasificarse y terminó 13° en la segunda fase.

La pole position quedó en manos de Max Verstappen, quien dominó la SQ3 con un tiempo de 1:32.143, superando a los McLaren de Lando Norris (+0.071) y Oscar Piastri (+0.380).

Así será la carrera Sprint en el GP de Estados Unidos

La Carrera Sprint, donde Colapinto buscará por segunda vez en la temporada sumar puntos, se disputará este sábado 18 de octubre de 14:00 a 14:30, hora de Argentina. Será la quinta participación del piloto pilarense en esta modalidad, en la que todavía no logró puntuar, lo que convierte a Austin en una nueva oportunidad para intentar revertir la tendencia y acercarse a los puestos de vanguardia.

Con el objetivo de mejorar su rendimiento y seguir ganando experiencia, Colapinto buscará sacar provecho de la modalidad Sprint para avanzar posiciones y sumar en un campeonato donde cada punto puede ser decisivo.