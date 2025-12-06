Colapinto partirá último en Abu Dabi tras una clasificación para el olvido

Franco Colapinto tuvo una clasificación para el olvido en el GP de Abu Dabi de Fórmula 1, donde largará en el último lugar.

El cierre de la temporada no entrega buenas noticias para Franco Colapinto. El piloto argentino, representante de Alpine en la Fórmula 1, volvió a sufrir una jornada complicada en el circuito de Yas Marina y quedó eliminado prematuramente en la Q1, lo que lo obligará a largar último en el Gran Premio de Abu Dabi.

Colapinto nunca logró encontrar el ritmo en una clasificación que lo dejó muy lejos de los tiempos de referencia. Su registro de 1:23.890 lo ubicó a 1s285 del más veloz de la tanda, Oscar Piastri, y a casi medio segundo del penúltimo clasificado, un reflejo del pobre rendimiento tanto del piloto como del monoplaza francés.

La situación no fue mucho mejor del otro lado del box. Pierre Gasly, su compañero en Alpine, apenas pudo situarse en el 19° lugar. El doble fondo de la parrilla por parte de la escudería confirma el difícil momento que atraviesa el equipo, con un auto que no ha mostrado señales de competitividad en las últimas fechas.

El Gran Premio de Abu Dabi, que además definirá al campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1, se correrá este domingo desde las 10:00 (hora argentina). Para Colapinto, la misión será intentar remontar desde el fondo y cerrar el año de la mejor manera posible, pese a un panorama que aparece cuesta arriba.

Así largarán en el GP de Abu Dabi

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- George Russell (Mercedes)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- Fernando Alonso (Aston Martin)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Esteban Ocon (Haas)

9- Isack Hadjar (Racing Bulls)

10- Yuki Tsunoda (Red Bull)

11- Oliver Bearman (Haas)

12- Carlos Sainz Jr. (Williams)

13- Liam Lawson (Racing Bulls)

14- Kimi Antonelli (Mercedes)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Lewis Hamilton (Ferrari)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Nico Hulkenberg (Sauber)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Franco Colapinto (Alpine)