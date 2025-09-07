Colapinto y lo que viene: cuándo volverá a subirse al Alpine tras el GP de Italia

Franco Colapinto se prepara para la recta final de la temporada en la Fórmula 1, tras el puesto 17 que viene de lograr en Monza.

Franco Colapinto cerró en Monza otro capítulo de su primera temporada como piloto titular de Fórmula 1. El joven de Pilar volvió a presentarse en el circuito italiano, un año después de su debut oficial con Williams, pero esta vez al mando del Alpine A525. La jornada no le dio grandes satisfacciones: tras una clasificación difícil, donde quedó afuera en la Q1, largó desde el 17° lugar y terminó en la misma posición.

El argentino sufrió, una vez más, las limitaciones del monoplaza francés. Apostó a una estrategia de una sola parada (cambiando neumáticos medios por duros), pero no logró encontrar ritmo y cruzó la bandera a cuadros por detrás de su compañero Pierre Gasly, que finalizó 16°.

Con esta actuación, Colapinto sumó su décima participación con Alpine, equipo al que se incorporó en reemplazo de Jack Doohan. Su campaña tuvo altibajos: un auspicioso 11° puesto en Países Bajos, su mejor resultado hasta ahora, un 13° lugar en Mónaco y Canadá, y varias carreras en las que el auto no le dio herramientas para pelear más arriba. En Austria sufrió un toque de Tsunoda y una sanción, en Gran Bretaña ni siquiera pudo largar por problemas mecánicos y en Hungría quedó 18°.

Ahora será tiempo de descanso y preparación. La Fórmula 1 tendrá un parate de dos semanas antes de volver a la acción en Bakú, escenario del próximo desafío.

Lo que viene para Colapinto en la F1

GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre – 8.00

GP de Singapur: domingo 5 de octubre – 9.00

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre – 14.00

GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre – 16.00

GP de México: domingo 26 de octubre – 17.00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre – 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre – 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre – 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre – 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre – 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre – 10.00

(Horarios de Argentina)

El calendario marca una recta final exigente para Colapinto, que buscará seguir sumando experiencia y consolidarse dentro de la grilla más competitiva del automovilismo mundial.