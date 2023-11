Colón de Santa Fe se consagró campeón entre las Mamis

En semifinales, Colón dejó en el camino a CRAR por 2-0 el pasado fin de semana en una de las semifinales. Mientras que Alma Juniors derrotó por el mismo resultado a Legislatura. Los goles para el conjunto conducido por Brian Barreyra y Estefanía Enrique fueron marcados por Alejandra González, mientras que para las esperancinas, Luciana Periolo y Mariana Montenegro.

Lorena Cheseaux destacó que “En la final sabíamos que el mínimo detalle era el que ganaba el partido. Arrancamos presionando al rival. Tuvimos varias llegadas claras desde nuestras delanteras y volantes. Más allá de ir arriba, no bajamos la intensidad. Fuimos prolijas en defensa y atacamos todo el tiempo en campo rival, pero no fueron claros los tiros al arco. En el segundo tiempo, hubo dos situaciones claras a través de nuestro mediocampo que no pudimos concretar. Para ellas, el único corto del partido fue por una desatención nuestra. Aunque lo pudimos resolver, sin sobresaltos”.

La volante dejó en claro algunas claves del trabajo que hicieron para alcanzar el campeonato. “Nos propusimos salir campeonas a principio de año. Entrenamos tres veces en la semana, incluyendo charlas motivaciones. Mucho tuvieron que ver nuestros entrenadores que nos llevaron por buen camino, nos unieron y trabajaron todo año para que este equipo lo de todo en cada partido. Todas teníamos el mismo objetivo y lo logramos, todas tirando para adelante”.

Además, Lore afirmó que “Logramos formar un muy buen equipo en todo sentido. Confiamos en nuestras compañeras, a la que le tocaba entrar sabía lo que tenia que hacer. Nos conocemos muy bien. Colón llega a estas instancias por su perseverancia, constancia, sacrificio, dedicación y entrenamiento”.

Cheseaux destacó que “El gol de Ani Sobrero fue la frutilla del postre, ella es nuestro ejemplo a seguir como jugadora y persona dentro y fuera de la cancha. Fue el partido soñado. Aparte jugarlo contra Alma Jrs que son un equipo amigo nuestro.”