Colón se consagró campeón del Clausura de Liga Santafesina

Colón Juventud Unida Liga.jpg

No pudo el elenco de Donetti aprovechar los errores que tuvo Colón en el fondo, sobre todo porque apostó a salir jugando desde el fondo, y no prosperaron esos intentos. En el primer parcial Colón fue más, por intermedio de los dos Ibarra, abriendo la cancha, con Abomderro y Barbona. Lo que si quedó claro, es que los del barrio Centenario no pudieron doblegar a los de Candioti, por eso se fueron al descanso 0 a 0.

En el segundo tiempo, fue todo muy similar, ya que Colón fue el que salió a buscar el triunfo, y la Juve se dedicó a aguantar. El Gringo Donetti, un entrenador con mucha experiencia, supo como cerrarle el camino al Sabalero, para buscar llegar a los penales, sabiendo que el arquero Reartes brinda mucha seguridad. En las oportunidades que se arrimó al área, y que lo tuvo a punto de convertir apareció la figura del arquero de los de Candioti. Colón quería quedarse con todo pero no podía. El complemento agonizaba, Juventud aguantó como pudo, y llegaron irremediablemente los penales.

Cuando finalizó el partido, se jugaron varios minutos de más, se vivieron momentos de intemperancia, por lo que el árbitro del partido se vio obligado a sacar dos tarjetas rojas, y dejar a los dos elencos con diez jugadores, ya que fueron expulsados Nicolás Utrera en el Sabalero y Natanael Acosta en el conjunto de la Juve. El cotejo terminó 0 a 0, destacando que Colón hizo todos los méritos para llevarse la victoria, pero hubo definición por penales.

Juventud Unida.jpg Jael Fullana

La ejecución de los penales se realizó en el arco que da a la avenida Aristóbulo del Valle. Paredes se convirtió en el héroe de la tarde en Monte Vera, ya que logró atajar el penal que ejecutó Elias Candia. Luego vino la ejecución del mismo arquero de Colón, quien convirtió y desató la alegría de los dirigidos por Martín Minella.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1863374345453658427&partner=&hide_thread=false ¡Colón campeón del Torneo Clausura 2024 de Liga Santafesina!



Tras el empate 0-0 en los 90 minutos, el Sabalero se quedó con el título al derrotar 10 a 9 en la tanda de penales a Juventud Unida de Candioti.



¡Vamos los pibes! ¡Felicitaciones campeones! pic.twitter.com/6Dbk9uuvcX — Club Atlético Colón (@ColonOficial) December 2, 2024

Síntesis: Juventud Unida de Candioti 0 (9)- Colón de Santa Fe 0 (10)

Juventud Unida de Candioti: Abraham Rearte; Sharo Yennerich, Mateo Mena, Eric Wek, Natanael Acosta, Juan Ignacio Montenegro, Elías Candia, Leandro Mayenfish, Lucas Saucedo, Francisco Serrano. DT: Mario Donetti.

Colón de Santa Fe: Tomás Paredes; Gastón Galván, Conrado Ibarra, Zair Ibarra, Lautaro Gaitán, Nicolás Urbera, Nazareno Luque, Enzo Abomderro, Matías Córdoba, Iván Barbona, Tomás Gallay. DT: Martín Minella.

Cambios: Ezequiel Aquino por Juan Montenegro, Hugo Hosftetter por Matías Mena, Alan Aranda por Francisco Serrano (J); Iván Ojeda por Córdoba, Ayrton Pereyra por Conrado Ibarra, Facundo Martínez por Gaitán (C).

Amarilla: Lucas Saucedo (J)

Expulsados: Natanael Acosta (J), Nicolás Utrera (C).

Árbitro: Maximiliano Moya

Cancha: predio Nery Pumpido LSF

Penales: Lucas Saucedo (J) 1-0, Nazareno Luque (C) 1-1, Facundo Martínez (C) 2-2, Ezequiel Aquino (J) 3-2, Ayrton Pereyra (C) 3-3 , Hugo Hofstetter (J) 4-3, Tomás Gallay (C) 4-4, Abraham Rearte (J) 5-4, Iván Barbona (C) 5-5, Juan Montenegro (J) 6-5, Iván Ojeda (C) 6-6, Sharo Yennerich (J) 7-6, Enzo Abomderro (C) 7-7, Alan Aranda (J) 8-7, Facundo Contreras (C) 8-8, Mateo Mena (J) 9-8, Zair Ibarra (C) 9-9, Elías Candia (J) 9-9 (atajó Paredes) y Tomás Paredes (C) 9-10.