Unión, obligado a moverse: el mercado aprieta y Madelón exige respuestas para el medio

En Unión quedó descartado el volante uruguayo Rodrigo Saravia, con lo cual Leo Madelón y los dirigentes evalúan otras alternativas.

19 de enero 2026 · 11:09hs
Unión, obligado a moverse: el mercado aprieta y Madelón exige respuestas para el medio

Mientras el Torneo Apertura se asoma en el horizonte inmediato, en Unión comenzó a instalarse una preocupación que ya no se puede disimular. La zona neurálgica del equipo quedó frágil tras la salida de Mauricio Martínez y, con el mercado avanzando a ritmo acelerado, Leonardo Madelón y los dirigentes están forzados a redefinir la estrategia.

El plan original era claro y tenía nombre y apellido. El volante uruguayo Rodrigo Saravia encabezó la lista de prioridades, una apuesta consensuada entre el entrenador y la conducción deportiva. Su desvinculación de Belgrano había generado expectativas, pero el entusiasmo duró poco: las cifras exigidas quedaron muy lejos del alcance del club y, además, el jugador evalúa una alternativa concreta para continuar su carrera fuera del país. Con ese escenario, la operación quedó virtualmente caída.

Del deseo a la realidad en Unión

El escenario obligó a bajar un cambio y aceptar lo inevitable. Unión no puede competir en determinadas condiciones económicas, y sostener negociaciones sin margen termina dilatando decisiones clave. Por eso, puertas adentro ya se asumió que el foco debe correrse hacia opciones alternativas, incluso fuera del radar inicial.

Rodrigo Saravia.jpg
Rodrigo Saravia se pudo desvincular de Belgrano pero Uni&oacute;n est&aacute; muy lejos de poder contratarlo.

Rodrigo Saravia se pudo desvincular de Belgrano pero Unión está muy lejos de poder contratarlo.

En este nuevo mapa, no aparecen nombres cerrados, pero sí una consigna firme: encontrar un mediocampista central que aporte orden, presencia y recorrido, sin comprometer el presupuesto. El desafío no es menor, porque el calendario aprieta y el margen de adaptación será mínimo.

Lo que hay a mano

Ante la falta de incorporaciones, Madelón trabaja con lo que tiene. Rafael Profini fue la primera opción en los amistosos de jerarquía y se perfila como titular en el arranque del torneo, acompañado por Mauro Pittón, una referencia ineludible por experiencia y liderazgo.

Detrás, las alternativas se reducen. Emilio Giaccone aparece como un comodín, mientras que Nicolás Palavecino fue utilizado como volante central en el partido del equipo alternativo frente a Defensor Sporting. Más lejos todavía surge el juvenil Mateo Peresutti, que empezó a sumar minutos, aunque su inclusión responde más a una apuesta de futuro que a una solución inmediata.

En paralelo, la posibilidad de un regreso de Mauricio Martínez se mantiene como una carta condicionada. El volante debe primero resolver su situación contractual con Rosario Central, donde quedó relegado y trabaja al margen del plantel profesional. Solo si se destraba ese escenario podría convertirse en una opción concreta para reforzar un sector que hoy aparece desprotegido.

Decisiones que marcan el arranque en Unión

Con el debut ante Platense cada vez más cerca, en Unión entienden que no hay tiempo para especular. Iniciar el campeonato con un mediocampo corto de variantes expone al equipo a cualquier imprevisto y limita el margen táctico del entrenador.

Por eso, más allá de los nombres, el mensaje interno es contundente: el mercado exige una reacción inmediata. Madelón ya hizo su diagnóstico y ahora espera respuestas. El Apertura no da segundas oportunidades, y Unión sabe que, si no actúa ahora, el costo puede sentirse desde la primera fecha.

