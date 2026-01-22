Con la pesca adaptada se puso en marcha la Semana de la Laguna

Santa Fe es sede del primer encuentro de pescada adaptada en el marco de la Semana de la Setúbal que organiza la Municipalidad de Santa Fe.

Más de 100 personas de distintos centros de día y particulares participaron del primer encuentro de pesca en el país . Con el Puente Colgante como testigo, la actividad marcó el comienzo de una agenda cargada de propuestas que se extenderá hasta el domingo.

A la altura del parador 1980, diez estaciones de pesca equipadas con gazebos y caminos accesibles permitieron que personas con diversas discapacidades disfrutaran de una jornada histórica frente a la Laguna Setúbal. La actividad no solo fue un torneo deportivo, sino un espacio de encuentro que puso en valor la accesibilidad de los espacios públicos de la capital provincial.

La pesca adaptada se concretó en la costanera Este

La jornada contó con un despliegue logístico que incluyó la instalación de rampas y senderos adaptados para que los asistentes, provenientes de más de 10 centros de día de la ciudad y localidades vecinas, pudieran llegar hasta el borde del agua sin obstáculos.

Facundo Testi, organizador del encuentro, se mostró emocionado por la convocatoria: “Es algo muy lindo que disfrutamos desde el minuto cero. Cuando le planteamos la idea al intendente y su equipo, no dudaron un segundo. Es una apuesta importante donde el principal ganador es la persona con discapacidad, que hoy ejerce su derecho a la recreación con accesibilidad real”.

image La pescada adaptada se realizó en la costanera Este de la ciudad de Santa Fe.

Testi detalló que la jornada fue integral: “Vinieron personas ciegas, sordas y con discapacidad motriz. Todos pudieron pescar, entender la técnica e incluso disfrutar de un paseo en lancha. Logramos que este evento sea único gracias también al apoyo de las empresas privadas que se sumaron a este desafío”.

La secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad, Rosario Alemán, destacó el orgullo que representa para la ciudad ser pionera en este tipo de eventos: “Que por primera vez se realice en la Argentina un encuentro de pesca adaptada y que el escenario sea nuestra Laguna Setúbal es sumamente importante. Con esto damos comienzo a la Semana de la Laguna, una celebración que se extenderá hasta el domingo con diversas actividades”.

Para Jeremías Soria, la distancia no fue un impedimento. Viajó desde Rafaela para no perderse la cita. Tras un accidente laboral que le provocó la pérdida de sus dos piernas, Jeremías encontró en la pesca un refugio. “Esta iniciativa es muy linda para la gente como yo. Tener la oportunidad y el lugar adecuado para acceder en silla de ruedas y estar cerca del río es fundamental. A mí me encanta pescar y estas oportunidades no me las pierdo. El ambiente es hermoso y compartir con otros es muy gratificante”, relató con una sonrisa.

image Facundo Testi, organizador de la pesca adaptada, destacó el compromiso con la accesibilidad.

En la estación contigua, Luis López, conocido por todos como “La Leyenda”, preparaba su línea con la experiencia de quien ya hizo historia: en noviembre pasado fue el primer santafesino con discapacidad en participar de un torneo internacional de pesca. “Me parece espectacular, es algo hermoso. Para mí esto es un placer. La organización está perfecta; el paisaje es inigualable y, aunque faltaría un poquito más de calor para que el pez se mueva, la idea es disfrutar. Agradezco a los organizadores por darnos este lugar”, afirmó el pescador santafesino.

Vale destacar que la programación de la Semana de la Laguna continúa hasta el domingo con actividades recreativas, deportivas y culturales en todo el entorno de la Setúbal, invitando a vecinos y turistas a disfrutar del patrimonio natural santafesino.