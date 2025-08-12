Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1?

Tras una frustrante prueba de neumáticos organizada por Pirelli, donde se accidentó en en Hungría, Franco Colapinto atraviesa un período de pausa en la F1

12 de agosto 2025 · 16:43hs
¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1?

Después de una frustrante prueba de neumáticos organizado por Pirelli, donde se accidentó en el circuito de Hungaroring, en Hungría, el argentino Franco Colapinto atraviesa un período de pausa en la Fórmula 1.

El miércoles pasado, el pilarense protagonizó un incidente en la curva 11, una de las más rápidas del trazado húngaro, y derivó en su traslado inmediato al centro médico del circuito, donde, por fortuna, fue evaluado y se encuentra en buen estado de salud.

Colapinto estaba cumpliendo tareas de desarrollo en el A525, el monoplaza “mula” adaptado con las especificaciones aerodinámicas previstas para 2026, con un 20% menos de carga aerodinámica respecto a los autos actuales.

El argentino solo pudo completar 25 vueltas, con un tiempo más rápido de 1:20.270, antes del impacto que causó severos daños al coche, imposibilitando su reparación en pista y obligando a la escudería a cancelar el resto de su programa.

Lo que viene para Franco Colapinto en la F1

Por otro lado, el piloto de 22 años había adelantado que aprovecharía el receso para seguir afinando su rendimiento y trabajando en la puesta a punto, aunque tras el Gran Premio de Hungría admitió la necesidad de desconectarse.

“No viene mal un poco de descanso y volver más fuerte”, dijo luego de finalizar decimoctavo tras una largada complicada y dos paradas en boxes que rozaron el escándalo: 11s1 la primera y 7s2 la segunda, una pésima ejecución que desató críticas y hasta el apoyo de figuras como Bizarrap y Marcos Galperin.

El regreso a la pista será el viernes 29 de agosto, cuando se inicie la actividad del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, su próxima oportunidad para reivindicarse.

La carrera será el domingo 31, a las 10 (hora argentina), y marcará el inicio de una seguidilla decisiva en su calendario: Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, Qatar y Abu Dabi serán las próximas paradas.

Franco Colapinto Fórmula 1 Países Bajos
