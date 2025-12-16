Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

Cuarto intermedio en San Lorenzo: Marcelo Moretti pidió postergar la reunión de Comisión Directiva

La reunión entre dirigentes de San Lorenzo estaba previsto para comenzar a las 11, pero se suspendió porque varios dirigentes debían declarar.

Ovación

Por Ovación

16 de diciembre 2025 · 15:15hs
Cuarto intermedio en San Lorenzo: Marcelo Moretti pidió postergar la reunión de Comisión Directiva

La reunión de Comisión Directiva de San Lorenzo pasó este martes a un cuarto intermedio debido a que varios dirigentes del club debían presentarse a declarar ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro, que estaba previsto para comenzar a las 11, se suspendió cerca del mediodía y se resolvió retomarlo a partir de las 17.

LEER MÁS: AFA: el esquema empresarial opaco que domina la seguridad del fútbol argentino

La decisión fue solicitada por el presidente Marcelo Moretti alrededor de las 12, teniendo en cuenta que a las 13 nueve integrantes de la dirigencia azulgrana estaban citados por la Justicia en una causa vinculada a irregularidades en la convocatoria a reuniones de Comisión Directiva. Entre los dirigentes que debían declarar figuran, además de Moretti, Martín Cigna, Julio Lopardo, Andrés Terzano, Uriel Barros, Mateo Sagardoy, Carina Farías, Alejandro Tamer y Leandro Goroyesky.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RomanKotler/status/2000990460223828385?s=20&partner=&hide_thread=false

En este contexto, comenzaron a circular versiones en el mundo San Lorenzo que indican que, a priori, no habría una nueva acefalía. Según esos rumores, Moretti solicitaría una licencia por dos años y la presidencia quedaría en manos de Sergio “Chiche” Constantino hasta 2027, con la continuidad del mismo esquema dirigencial que venía funcionando hasta ahora.

LEER MÁS: Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

La reunión de Comisión Directiva es considerada clave para el futuro institucional del club, ya que en la orden del día figuran temas sensibles como la situación tras el fallo judicial que restituyó a Moretti, las posibles renuncias, las licencias solicitadas por el secretario y la tesorera, y el análisis del pedido de quiebra impulsado por un fondo de inversión.

San Lorenzo Marcelo Moretti Comisión Directiva cuarto intermedio
Noticias relacionadas
santa fe hara historia en el mundial 2026 con cinco directores tecnicos en los bancos

Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

santa rosa supero a kimberley en el reposicionamiento a2 del oficial

Santa Rosa superó a Kimberley en el Reposicionamiento A2 del Oficial

river acelera por santino andino y abre el dialogo con godoy cruz

River acelera por Santino Andino y abre el diálogo con Godoy Cruz

the best fifa 2025: todos los ganadores de la gala

The Best FIFA 2025: todos los ganadores de la gala

Lo último

Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

River y el mercado de pases: Marcelo Gallardo espera refuerzos y negocia sin cerrar

River y el mercado de pases: Marcelo Gallardo espera refuerzos y negocia sin cerrar

Boca evalúa a Gastón Hernández y aguarda definiciones en San Lorenzo

Boca evalúa a Gastón Hernández y aguarda definiciones en San Lorenzo

Último Momento
Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

River y el mercado de pases: Marcelo Gallardo espera refuerzos y negocia sin cerrar

River y el mercado de pases: Marcelo Gallardo espera refuerzos y negocia sin cerrar

Boca evalúa a Gastón Hernández y aguarda definiciones en San Lorenzo

Boca evalúa a Gastón Hernández y aguarda definiciones en San Lorenzo

Santa Rosa superó a Kimberley en el Reposicionamiento A2 del Oficial

Santa Rosa superó a Kimberley en el Reposicionamiento A2 del Oficial

River acelera por Santino Andino y abre el diálogo con Godoy Cruz

River acelera por Santino Andino y abre el diálogo con Godoy Cruz

Ovación
Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

Asoma el posible rival de Colón en el interzonal de la próxima Primera Nacional

Asoma el posible rival de Colón en el interzonal de la próxima Primera Nacional

Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con cuotas sin interés

Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con cuotas sin interés

Colón acordó con Seguridad: se libera la Tribuna Norte y sigue el control en la Sur

Colón acordó con Seguridad: se libera la Tribuna Norte y sigue el control en la Sur

Colón mostró las primeras postales de la pretemporada al mando de Medrán

Colón mostró las primeras postales de la pretemporada al mando de Medrán

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable