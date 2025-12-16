Cuarto intermedio en San Lorenzo: Marcelo Moretti pidió postergar la reunión de Comisión Directiva

La reunión entre dirigentes de San Lorenzo estaba previsto para comenzar a las 11, pero se suspendió porque varios dirigentes debían declarar.

La reunión de Comisión Directiva de San Lorenzo pasó este martes a un cuarto intermedio debido a que varios dirigentes del club debían presentarse a declarar ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires . El encuentro, que estaba previsto para comenzar a las 11, se suspendió cerca del mediodía y se resolvió retomarlo a partir de las 17.

La decisión fue solicitada por el presidente Marcelo Moretti alrededor de las 12, teniendo en cuenta que a las 13 nueve integrantes de la dirigencia azulgrana estaban citados por la Justicia en una causa vinculada a irregularidades en la convocatoria a reuniones de Comisión Directiva. Entre los dirigentes que debían declarar figuran, además de Moretti, Martín Cigna, Julio Lopardo, Andrés Terzano, Uriel Barros, Mateo Sagardoy, Carina Farías, Alejandro Tamer y Leandro Goroyesky.

En este contexto, comenzaron a circular versiones en el mundo San Lorenzo que indican que, a priori, no habría una nueva acefalía. Según esos rumores, Moretti solicitaría una licencia por dos años y la presidencia quedaría en manos de Sergio “Chiche” Constantino hasta 2027, con la continuidad del mismo esquema dirigencial que venía funcionando hasta ahora.

La reunión de Comisión Directiva es considerada clave para el futuro institucional del club, ya que en la orden del día figuran temas sensibles como la situación tras el fallo judicial que restituyó a Moretti, las posibles renuncias, las licencias solicitadas por el secretario y la tesorera, y el análisis del pedido de quiebra impulsado por un fondo de inversión.