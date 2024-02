Dagatti: "Será un honor recibir a un club de Primera como Colón"

En diálogo con UNO 106.3 en el programa La Segunda con Ricardo Porta, el presidente del club de Río Cuarto, Alicio Dagatti, lamentó la resolución: "Teníamos una gran expectativa y entusiasmo para que se viviera una fiesta del fútbol. Se hizo el pedido a la policía de Córdoba. Estuvimos reunidos con la policía y nos dijeron que era factible y que casi era un hecho. Que estaba todo estudiado. Se habló de 2.000 personas para que vinieran. Pero esta mañana (por este miércoles) nos informaron, como a las 11, que desde el Cosedepro (Consejo de Seguridad Deportiva Provincial) que se prohibía el pedido de público visitante. Nos impactó, porque no esperábamos esa respuesta. Desde que estamos en este categoría nunca pudimos jugar con dos públicos. Lamentamos no poder disfrutar del espectáculo. Ya es irreversible. No es viable y tenemos la resolución que publicaremos".

• LEER MÁS: Delfino arma los 11 para visitar a Estudiantes (RC)

En la continuidad de la charla, el dirigente no conoce los motivos. Sobre todo, luego de que para el cotejo entre Talleres y River sí se habilitara la llegada de visitantes: "Por qué cambiaron de opinión de un día al otro, la verdad no lo sé. Es algo que deben esclarecer las autoridades. Nos pone a nosotros como dirigentes en una situación incómoda, porque uno se prepara y hace esfuerzos, y entonces se pregunta si Río Cuarto está preparada para esto. Somos la capital alterna a Córdoba, pero no podemos tener los mismos beneficios que la capital. Todo cuesta más y se te niega más".

Hinchas Colón Viaje 1.jpg El presidente de Estudiantes de Río Cuarto lamento que no lleguen hinchas de Colón para el partido del domingo. UNO Santa Fe / José Busiemi

Después, admitió que no había establecido un valor para las entradas: "Nunca se definió el precio. Hay versiones de todo tipo. Para nosotros será un honor recibir a un club como Colón, que es de Primera División y está casi obligado a pelear el ascenso".

Escuchá la nota con Alicio Dagatti, presidente de Estudiantes (RC) por UNO 106.3.