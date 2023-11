• LEER MÁS: Ibáñez: "Colón tiene que ir a ganar a Vélez y no especular"

Más allá de ser conscientes de la tensión que hay en Santa Fe, fue sincero: "Estoy en el hotel del club y estamos cómodos trabajando, pero a la ciudad solo fui a hacer un trámite cuando llegué y después estuvimos siempre acá. Más allá del momento que se entiende, en todos dos partidos sentimos el apoyo de la gente y es fundamental. Sacamos los dos partidos de local adelante y estuvimos cerca de traernos algo ante Banfield. Pese a eso, nos dejó conformes la forma de competir, que es lo que buscamos, con el corazón de la mano y buscando los partidos con inteligencia".

Respecto a la 14ª y última fecha, no quiso saber nada con estar pendiente de otros resultados: "Primero y principal, pensamos en nuestro trabajo. El resultado ajeno a veces toca a favor o en contra. Hay equipos que prefieren jugar con los resultados puestos y a mi me gusta ser primero. Por eso ante Talleres teníamos que hacer nuestro trabajo y ganar, sin importar que pasaba en otro lado. Por suerte salieron las cosas. Estar en un lugar de presión futbolística es un privilegio, porque podría estar en el molde en casa tranquilo y realmente estoy feliz trabajando acá. Pero insisto en ir a lo nuestro, porque dependemos de nosotros sin mirar lo que haga el resto. Después veremos cómo le va al resto en caso que no ganemos".

Damonte2.jpg Israel Damonte destacó la importancia de que Colón dependa de sí mismo ante Vélez. Télam

"Llego a dar todo lo que tengo para ayudar a dejar en Colón en Primera. No soy un salvador, pero estoy confiado en el buen sentido de la palabra. Confío en los jugadores y este club. Es un equipo muy importante y con una hincha espectacular. Merece estar en Primera, pero mas allá de los pensamientos, hay que demostrarlo en la cancha y «por algo se está en esta situación». Buscaremos dejarlo en Primera para seguir en la institución", acotó el técnico.

Pero no quedó solo ahí: "El objetivo principal es dejar a Colón en Primera. Después veremos cómo se da, como quizás entrar a los playoff, que sería muy lindo para el grupo para elevar el nivel, pero buscamos otra cosa. No me pongo el cassette y digo las cosas como son. A veces te toca perder y otras ganar, pero no soy quien para hablar de merecimientos".

La determinación de Israel Damonte en Colón

Por su estilo pasional, el conductor sabalero ya no está pendiente de los árbitros: "El año pasado gasté mucha energía en eso, porque uno piensa que es contra uno. Desde que llegué a Colón solo pienso en el equipo. Ante Banfield me tocó un penal que no me pareció y luego vi la repetición y el agarrón está. Solo gasto energía en lo nuestro sin importar que me toca".

"Hay un buen plantel y a veces pasan cosas de un momento a otro. Este plantel lo armó Pipo (Gorosito) y no puede hablar de lo que pasó antes. Vinimos porque vimos que había grandes jugadores. Averigüé si había algún problema interno y no había, con buenos líderes que empujan. «No tengo tiempo para analizar por qué se llegó a esta situación». Solo buscamos dejar a Colón en Primera para luego armarnos para no pasar por la misma situación", recalcó.

Damonte1.jpg Damonte evitó referirse a un posible cruce con Unión. José Busiemi / UNO Santa Fe

Indefectiblemente, hay una chance de jugar un desempate con Unión y el DT fue tajante: "La posibilidad está, pero no lo pienso. Solo busco darle tranquilidad a los jugadores y que el equipo compita. Me gustaría terminar esta fecha con Colón en Primera. Tenemos para pelearle a cualquiera, pero no pienso en un desempate con Unión o cualquiera. Dependemos de nosotros".

En el final, Damonte explicó: "Cuando llegamos cambiamos el esquema, tratando de corregir cosas donde se sufría, como las contras, y lo conseguimos. Pero no hay nada infalible. Después uno arma en base a los jugadores que hay, por eso ante Talleres probamos otro sistema producto también de la ausencia de jugadores. Un 4-4-2 noble y fácil de trabajar, con jugadores de bien pie. Más allá de los esquemas, la clave fue la forma de competir con la energía de la gente".