Daniel Oldrá tiene muy encaminada su llegada a Instituto

El ídolo máximo del Tomba en una entrevista que le dio a Ovación, reveló: "Quiero aclarar que Chapini y Mansur no tienen nada que ver en esto . Es una decisión exclusivamente mía que la tengo que tomar, nadie me echó del club. Creen que me voy porque me he peleado con los dirigentes y es mentira. Desde que me retiré en el 2002 estuve toda una vida con ellos. Si hay un culpable en mi partida soy yo".

El Gato se refirió a La Gloria, donde en las próximas horas sería anunciado oficialmente como DT: "Estoy hablando con los dirigentes de Instituto, me tengo que decidir. No es fácil, desde que me retiré como jugador llevo 25 años en Godoy Cruz, que es mi club. Es verdad que dije cuando dejara de dirigir a Godoy Cruz que no pensaba volver a conducir un club, pero me han hecho una buena propuesta".

La decisión del Gato Oldrá de volver a dirigir

"Llevo tantos años en Godoy Cruz y siempre decía que cuando estuviera el Feliciano Gambarte terminado para volver ya no tenía nada que hacer. Lo hago por un desafío. Es algo muy difícil por todo lo que he vivido en Godoy Cruz, todavía no tengo decidido si voy a ir a la cancha antee Lanús, tengo mucha tristeza, quiero pensar qué voy a hacer en mi vida", expresó.

"Cuando dejé de dirigir a Godoy Cruz surgieron dos o tres posiblidades. Federico Bessone, que está en Instituto y fuimos compañeros y me ha insistido mucho", cerró.

Fuente: Ovación Mendoza