Tapia: "Ojalá Messi juegue el próximo Mundial, depende de él"

"Con Julio Grondona tuve una relación especial. Aprendí muchísimo de él. Conducía a su manera: el Grondonismo murió con él", sostuvo Tapia, en diálogo con Gelatina.

Después aclaró cuál fue la primera idea que tuvo cuando se convirtió en el presidente de la AFA en el año 2016: "Tener un proyecto de Selecciones era mi prioridad cuando asumí como presidente de la AFA. Uno quería empezar a armar un proyecto para desarrollar y recuperarnos económicamente. En Rusia sentí que habíamos tocado fondo, justo después de las tres finales perdidas".

¿Por qué fue a buscar a Sampaoli para la última etapa camino al Mundial de Rusia? Así lo rememoró Tapia: "Haber traído a Jorge Sampaoli fue una decisión porque lo querían todos. Algún día lo voy a decir, no soy vigilante. No es una decisión que tomé solo. Venía de ganar las dos Copas América con Chile. Sin Sampaoli no lo hubiera conocido al Gringo (Lionel) Scaloni".

Aquella etapa fue la parte final de un proceso en el que Messi parecía ser solicitado como el gran salvador de la Selección. Y el mandamás de la AFA lo recordó con detalles: "Creo que todos cometíamos un error: pensábamos que había que ganar todo porque teníamos al mejor del mundo. En 2018 trajimos a un DT exitoso (Sampaoli), había esperanza, pero no teníamos un equipo más allá de Messi".

Y profundizó con una simple frase: "Tener a Messi en la cancha es lo mejor del mundo, pero le tirábamos toda la responsabilidad".

La etapa dulce de la Selección y la ilusión con Messi

Tapia siempre supo que tenía que refundar la Selección con un recambio integral. Por eso buscó a Cesar Luis Menotti, el DT campeón del mundo en 1978, para que le impregnara la identidad que necesitaba."Buscamos identidad, sentido de pertenencia. Por eso trajimos a Menotti como Director de Selecciones. Después Scaloni trajo a jugadores que habían mamado la Selección: Samuel, Aimar, Ayala, Placente", sostuvo Chiqui.

¿Cómo eligió a Scaloni, un DT que entonces no tenía experiencia? Así lo recordó: "A Scaloni lo conocí en Rusia, con la crisis; trabajaba en Sevilla analizando los rivales, leía los partidos. Si yo les daba la razón a los periodistas y a los medios hubiera traído a los técnicos que ellos querían, que todos saben quiénes son. Yo sabía que cualquiera de esos no nos daría lo que nosotros necesitábamos para el proyecto y para el recambio".

Entonces añadió al respecto: "El único que podía dar el proyecto era Scaloni: no lo quería nadie, le hicieron un velorio a la Selección".

Y lo dejó en claro de manera taxativa, en relación a aquel momento histórico, antes de la racha de títulos: "Siempre estuve convencido de que íbamos a salir campeones de todo".

La final contra Francia en el Mundial de Qatar 2022 representó un partido del que se hablará durante varias generaciones. Por la diferencia que marcó Argentina desde el inicio, por la reacción de los galos sobre el epílogo del complemento y, sobre todo, por el desarrollo en el alargue y en los penales.

Tapia lo tiene grabado en la retina: "Los primeros 70 minutos de la final con Francia fueron un baile para la historia de los Mundiales. Pasó de todo. En el minuto 81 cambió todo. Después la pelota que saca el Dibu Martínez. Y en la misma jugada tuvimos otra nosotros. Nunca más habrá una final así".

El máximo dirigente de la AFA tiene y alimenta el mismo deseo que el de varios millones de argentinos: que Messi esté en el Mundial 2026, la que sería su sexta Copa del Mundo.

"Ojalá Messi juegue el próximo Mundial, depende de él; es muy importante por lo que representa. Ojalá pueda estar, porque para nosotros ya significa arrancar con una ventaja, más allá de lo que hace en la cancha", reflexionó. Y lanzó un pronóstico: "Vamos a salir bicampeones del mundo".