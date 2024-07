De todo: la agenda de sábado para los argentinos en los Juegos Olímpicos

La Sub 23, Los Gladiadores, Los Pumas 7's, la Selección de vóley, Las Leonas y Los Leones verán acción este sábado en los Juegos Olímpicos de París 2024

La Selección Argentina Sub 23 , Los Gladiadores del handball, Los Pumas 7's, la Selección de vóley y Las Leonas y Los Leones del hockey sobre césped tendrán acción en la jornada de este sábado 27 en los Juegos Olímpicos de París 2024 .

Además, será el primer día de competencia para el tenis con Machi González y Andrés Molteni enfrentando nada menos que Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz, mientras que por la tarde el mendocino Santiago Lorenzo debutará en el tenis de mesa frente al local Alexis Lebrun.

Para completar una intensa jornada de competencias para los argentinos habrá actividad en esgrima, natación, skate y ciclismo.

Juegos Olímpicos: la agenda de deportistas argentinos este sábado

Esgrima

Pascual Di Tella a las 5:25 vs. Francois Cauchon (Canadá) (Ronda de 64 de sable).

Natación

Agustina Hein a las 6:00 (Serie de 400 metros libres).

Skateboarding

Matías Dell Olio y Mauro Iglesias a las 7:00 (Eliminatoria de street).

Tenis

Nadia Podoroska vs. Diane Parry (Francia) a las 7:00; Mariano Navone vs. Nuno Borges (Portugal) a las 8.30; Lourdes Carlé-Podoroska vs. Korpatsch-Maria (Alemania) a las 13 (Primera ronda).

Hockey

Los Leones vs. Australia a las 8:15 (Grupo B).

Rugby

Los Pumas 7s. vs Nueva Zelanda a las 9.30 (semfinales del 5to. al 8vo. puesto)

Fútbol

Argentina vs. Iraq a las 10:00 (Grupo B).

Handball

Los Gladiadores vs. Noruega a las 11:00 (Grupo B).

Ciclismo en ruta

Eduardo Sepúlveda a las 11:30 (Carrera contrarreloj).

Tenis

González-Molteni vs. Nadal-Alcaraz (España) a las 14:00 (Primera ronda).

Hockey sobre césped

Las Leonas vs. Estados Unidos a las 14:45 (Grupo B).

Vóley

Argentina vs. Estados Unidos a las 16:00 (Grupo C).

Tenis de mesa

Santiago Lorenzo vs Alexis Lebrun (Francia) a las 17 (32avos de final individual masculino)

Cómo ver en vivo los Juegos Olímpicos de París 2024

Los Juegos Olímpicos 2024 son transmitidos por la señal de cable TyC Sports, y también se podrá ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.