Díaz Acosta se quedó afuera del Masters de París-Bercy

LEER MÁS: Quedaron confirmados los semifinalistas del Torneo del Interior de rugby

Para el argentino no es el mejor cierre del año. Acumula cinco derrotas en fila y no gana un partido desde el US Open (a Hugo Gaston en primera ronda).

Los que sí dirán presente representando a Sudamérica en el main draw serán: Sebastián Báez, Mariano Navone, Francisco Cerúndolo, Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry y Tomás Etcheverry.