Diego Dabove presentó su renuncia y no es más el técnico de Tigre

El entrenador dejó su cargo luego de la derrota que sufrió el Matador por 1-0 ante Atlético Tucumán, por la fecha 14 del Clausura

Diego Dabove anunció este viernes a la noche que dejaba de ser el entrenador de Tigre después de la derrota de su equipo por 1-0 ante Atlético Tucumán en Victoria, por la fecha 14 del Clausura.

El técnico de 53 años decidió no contestar preguntas en la conferencia de prensa posterior al partido, pero se presentó para explicar que había presentado su renuncia y también aprovechó para agradecerles a los dirigentes, hinchas y jugadores.

De esta manera, cerró un ciclo tras 81 partidos al mando del club, que terminó con el Matador afuera de los playoffs del Clausura y sin poder cumplir con las expectativas con las que había arrancado el año.

El DT, quien había asumido en enero de 2025, cosechó 28 triunfos, 25 empates y 28 derrotas. El 1-0 sufrido contra los dirigidos por Julio Falcioni, a falta de dos fechas para finalizar el Clausura, le puso punto final a su extenso ciclo en la institución.

Cabe remarcar que en septiembre, después de una caída frente a Vélez, Dabove ya había presentado su renuncia, pero luego de una charla con los directivos y el plantel dio marcha atrás. El clima en Victoria estaba caliente desde que culminó el duelo con el Decano y hasta Pity Martínez invitó a pelear a un grupo de hinchas. Para lo que resta del certamen, seguramente el club designe a un técnico interino y luego pensará en la temporada que viene.