Uno Santa Fe | Santa Fe | Seom

Modernización del SEOM y nuevo funcionamiento: la aplicación sugerirá automáticamente el número de box mediante GPS

El equipo de desarrollo tecnológico del Municipio ajusta los últimos detalles de una nueva función en la aplicación móvil del SEOM. Se trata de un asistente de ubicación inteligente que opera mediante el GPS del teléfono celular.

24 de octubre 2026 · 10:59hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Modernización del SEOM: la Municipalidad duplicará la marcación de dásenas e incorporará geolocalización en la app

Modernización del SEOM: la Municipalidad duplicará la marcación de dásenas e incorporará geolocalización en la app

La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha un paquete de intervenciones operativas, tecnológicas y de infraestructura urbana destinadas a optimizar el funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM).

La iniciativa busca resolver los inconvenientes de visibilidad registrados con la numeración de los boxes y simplificar el proceso de registro para los automovilistas.

Desde la Secretaría de Movilidad Urbana explicaron que la lectura clara del número de dársena es la columna vertebral del nuevo esquema operativo. Si bien en la etapa inicial se pintaron números de gran escala en el centro del pavimento, las auditorías técnicas constataron un desgaste prematuro de la pintura tradicional en arterias de alto tránsito o superficies irregulares, como las calles adoquinadas.

LEER MÁS: SEOM: prueban un nuevo material térmico para evitar que se borren los números del estacionamiento medido

"La doble marcación y la tecnología térmica nos permitirán resolver el desgaste de las calles. A la par, sumamos geolocalización a la aplicación para que el vecino no tenga que tipear manualmente el código del box", explicaron desde el Ejecutivo municipal.

Estampas térmicas de alta durabilidad y doble marcación en cordón

Para corregir la degradación de la señalización, la Municipalidad comenzó a instalar estampas preconformadas de material térmico adhesivo. Este insumo, de mayor espesor y resistencia que la pintura vial convencional, ofrece mayor durabilidad ante las inclemencias climáticas y el impacto del tránsito pesado.

Las claves del nuevo diseño urbano incluyen:

Doble señalización visual: cada dásena contará con su número identicatorio impreso tanto en la calzada de asfalto/adoquín como sobre el cordón de la vereda, permitiendo que el conductor visualice la oblea al descender del habitáculo.

Criterio de aplicación: en los sectores donde la pintura original conserve buenas condiciones se mantendrá el esquema previo, reservando el material térmico para avenidas y calles con calzadas deterioradas.

Control ágil: la doble marcación facilitará la tarea de fiscalización que realizan los inspectores del cuerpo de Tránsito municipal.

Asistente por geolocalización en tiempo real para la App

De forma paralela a los trabajos en la vía pública, el equipo de desarrollo tecnológico del Municipio ajusta los últimos detalles de una nueva función en la aplicación móvil del SEOM.

Se trata de un asistente de ubicación inteligente que opera mediante el GPS del teléfono celular. Al estacionar el vehículo y abrir la aplicación, el sistema detectará la posición del usuario mediante geolocalización aproximada y sugerirá de forma automática el número del box o dársena más cercano.

Con esta actualización —actualmente en fase de prueba de interfaz—, el vecino ya no dependerá del tipeo manual del número de box, sino que bastará con confirmar o corregir la sugerencia detectada en pantalla para activar el tiempo de estacionamiento.

Seom aplicación Box Santa Fe
Noticias relacionadas
El gobierno de Santa Fe confirmó que el 70% de la hacienda que estaba en las islas del Delta del Paraná fue reubicado ante el riesgo de inundaciones por El Niño.

Fenómeno de El Niño: ya se evacuó más del 70% de la hacienda en zona de islas

Inversión de $294,5 millones para la Terminal de Ómnibus: licitan un nuevo servicio de vigilancia privada las 24 horas

Refuerzan la seguridad en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe: licitan un servicio de vigilancia privada por casi $300 millones

Imusa continúa con la campaña de sanidad animal en el Distrito Noroeste

Imusa continúa con la campaña de sanidad animal en el Distrito Noroeste

Hospital Público Veterinario. Presentaron proyecto en el Concejo Municipal para crear un hospital público gratuito para perros y gatos con atención clínica, cirugías y guardia 24 horas.

Impulsan un Hospital Público Veterinario en Santa Fe con atención gratuita y guardia de urgencias las 24 horas para perros y gatos

Lo último

Cayó un albañil por ser el presunto autor del robo a una panadería ubicada en 4 de Enero y Crespo

Cayó un albañil por ser el presunto autor del robo a una panadería ubicada en 4 de Enero y Crespo

San Javier: aprehendieron a una mujer investigada por defraudaciones y coacción reiteradas

San Javier: aprehendieron a una mujer investigada por defraudaciones y coacción reiteradas

Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa

Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa

Último Momento
Cayó un albañil por ser el presunto autor del robo a una panadería ubicada en 4 de Enero y Crespo

Cayó un albañil por ser el presunto autor del robo a una panadería ubicada en 4 de Enero y Crespo

San Javier: aprehendieron a una mujer investigada por defraudaciones y coacción reiteradas

San Javier: aprehendieron a una mujer investigada por defraudaciones y coacción reiteradas

Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa

Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

Motivo de orgullo: Unión está entre los 100 mejores clubes formadores de futbolistas del mundo

Motivo de orgullo: Unión está entre los 100 mejores clubes formadores de futbolistas del mundo

Ovación
De Paoli insiste: Me cuesta decir que me fue mal en Colón

De Paoli insiste: "Me cuesta decir que me fue mal en Colón"

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

La Liga Santafesina postergó toda su actividad por las lluvias

La Liga Santafesina postergó toda su actividad por las lluvias

El Promocional define los clasificados a los playoffs en la última fecha

El Promocional define los clasificados a los playoffs en la última fecha

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula