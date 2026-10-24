Modernización del SEOM y nuevo funcionamiento: la aplicación sugerirá automáticamente el número de box mediante GPS

El equipo de desarrollo tecnológico del Municipio ajusta los últimos detalles de una nueva función en la aplicación móvil del SEOM. Se trata de un asistente de ubicación inteligente que opera mediante el GPS del teléfono celular.

Modernización del SEOM: la Municipalidad duplicará la marcación de dásenas e incorporará geolocalización en la app

La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha un paquete de intervenciones operativas, tecnológicas y de infraestructura urbana destinadas a optimizar el funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) .

La iniciativa busca resolver los inconvenientes de visibilidad registrados con la numeración de los boxes y simplificar el proceso de registro para los automovilistas.

Desde la Secretaría de Movilidad Urbana explicaron que la lectura clara del número de dársena es la columna vertebral del nuevo esquema operativo. Si bien en la etapa inicial se pintaron números de gran escala en el centro del pavimento, las auditorías técnicas constataron un desgaste prematuro de la pintura tradicional en arterias de alto tránsito o superficies irregulares, como las calles adoquinadas.

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"La doble marcación y la tecnología térmica nos permitirán resolver el desgaste de las calles. A la par, sumamos geolocalización a la aplicación para que el vecino no tenga que tipear manualmente el código del box", explicaron desde el Ejecutivo municipal.

Estampas térmicas de alta durabilidad y doble marcación en cordón

Para corregir la degradación de la señalización, la Municipalidad comenzó a instalar estampas preconformadas de material térmico adhesivo. Este insumo, de mayor espesor y resistencia que la pintura vial convencional, ofrece mayor durabilidad ante las inclemencias climáticas y el impacto del tránsito pesado.

Las claves del nuevo diseño urbano incluyen:

Doble señalización visual: cada dásena contará con su número identicatorio impreso tanto en la calzada de asfalto/adoquín como sobre el cordón de la vereda, permitiendo que el conductor visualice la oblea al descender del habitáculo.

Criterio de aplicación: en los sectores donde la pintura original conserve buenas condiciones se mantendrá el esquema previo, reservando el material térmico para avenidas y calles con calzadas deterioradas.

Control ágil: la doble marcación facilitará la tarea de fiscalización que realizan los inspectores del cuerpo de Tránsito municipal.

Asistente por geolocalización en tiempo real para la App

De forma paralela a los trabajos en la vía pública, el equipo de desarrollo tecnológico del Municipio ajusta los últimos detalles de una nueva función en la aplicación móvil del SEOM.

Se trata de un asistente de ubicación inteligente que opera mediante el GPS del teléfono celular. Al estacionar el vehículo y abrir la aplicación, el sistema detectará la posición del usuario mediante geolocalización aproximada y sugerirá de forma automática el número del box o dársena más cercano.

Con esta actualización —actualmente en fase de prueba de interfaz—, el vecino ya no dependerá del tipeo manual del número de box, sino que bastará con confirmar o corregir la sugerencia detectada en pantalla para activar el tiempo de estacionamiento.