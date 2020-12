Diego Fernández apuesta a la gestión deportiva e institucional

"Esto es otra aventura más, es la más interesante de todas, nosotros estábamos en la conducción del plantel superior, y en estos últimos tiempos Julio Clement por razones laborales no podía seguir y había que hacer un cambio. Entonces surgió la idea de todo un cambio de comisión, se terminaron formando dos listas, nos surge la propuesta de los más grande, analizando el trabajo que veníamos haciendo, ellos hicieron el análisis de que estábamos en condiciones de asumir esta responsabilidad" señaló Diego Fernández a UNO Santa Fe.

El actual head coach del plantel superior de Universitario expresó que "nos juntamos y armamos una propuesta con todos los que estamos trabajando desde hace un tiempo, y sumamos a muy buenos valores, que siempre trabajaron y trabajan por el club. El objetivo que tenemos, que es toda una responsabilidad, ya que el año próximo cumplimos 80 años de vida, entonces es todo un desafío. Buscamos hacernos más grandes, necesitamos recuperar el concepto de familia en el club, debemos crecer más en lo social, entonces apuntamos desde lo institucional a hacer más grande desde lo colectivo".

Fernández2.jpg Fernández venía ocupando la función de head coach del plantel superior de la entidad del barrio Las Delicias de nuestra capital. UNO Santa Fe

Fernández comentó que "hay que trabajar junto a la gente de hockey, para engrandecerlo, para hacerle honor al hecho de que somos club fundador de la Asociación Santafesina, y en el rugby lo que representamos, y el ser fundador de la USR. La idea es que todo ese potencial, transformarlo en algo más grande con la familia, que no caigamos solamente en lo deportivo, sino que todos nos pueda acompañar, y para hacer eso debemos tener propuestas, y vamos en ese sentido, que consideramos que es el correcto".

Posteriormente, con la amabilidad que lo caracteriza, el exprimera línea sostuvo que "se definió que las elecciones serán el 23 de enero, nosotros ya presentamos nuestra lista completa, más allá de comisión directiva, tenemos que ser responsables por el club de hacer una propuesta integral. No solamente desde lo institucional, que representa la comisión directiva, sino también desde lo deportivo, porque me parece fundamental. Sin eso no tenemos nada, con lo cual gracias a Dios reunimos buenas fuerzas con la gente que trabajamos, y por eso tenemos la estructura armada".

El presente de la entidad de Las Delicias

Acerca de cómo está en la actualidad la institución ubicada en cercanías de la Granja La Esmeralda, el candidato a presidente consideró que "el club está con los problemas que tienen todas las instituciones, después de lo que ha sido este año desastroso que vamos a recordar siempre, y creo que nos vamos a dar cuenta lo que provocó este año de vacío. Lo consideramos como que es una oportunidad para el despegue, porque nos hace volver a las bases, y un poco a recoger el guante y a hacernos cargo dee la situación, y eso potencia que hay mucha más gente de lo que uno piensa. Que tengamos dos listas en la búsqueda de conducir al club es muy bueno, no tiene nada malo, es sano que el socio pueda elegir".

Fernandez3.jpg La gestión deportiva y la economía del club son los pilares de la recuperación, estabilidad y crecimiento de la entidad que en 2021 cumplirá 80 años. UNO Santa Fe

No dejó de pasar la oportunidad para decir que "en la otra lista hay gente que es amiga, gente que yo aprecio mucho, que respeto y admiro. Esto no es un enfrentamiento, es una simple elección, para seguir un camino. El que le toque perder, en nuestro caso, seguiremos apoyando desde lo que se requiera".

Finalmente, el entrenador de los Cuervos manifestó que "sin dudas que me cuesta mucho dejar la etapa de entrenador y pasar a la de dirigente. Igualmente, ya les dije a los chicos que me dejen un lugarcito en la pre-reserva, pero obviamente tengo que ver el tiempo que me insume poder llegar a ser presidente y todo lo que uno tiene que representar. Lo tomo como algo muy natural, no soy atado a las cosas, voy buscando nuevos caminos, y con la naturaleza que se va presentando".

La Comisión Directiva que busca conducir Universitario en 2021 está integrada por: Diego Fernández (presidente); Agustín Leiva (vicepresidente), Martín Suárez (secretario); Fabián Ardetti (pro-secretario), Matías Viola (tesorero), Gabriel Cristaldo (pro-tesorero); Juan Manuel Colli, Albertina Puchetta, Horacio Barbotti y Oscar Bucci (vocales titulares); Carlos Peres, Mariano Fernández, Celeste Gómez y Germán Córdoba (vocales suplentes); Marcelo Chiavarini y Hugo Millaá (órgano de fiscalización titulares), y Héctor Bianchi y José María Sancho (órgano de fiscalización suplentes).