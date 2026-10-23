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Torneo Oficial A2: Macabi y UNL se metieron en los cuartos de final

Macabi y UNL se metieron en los cuartos de final del Oficial A2, al superar a Almagro B y Centenario, respectivamente, para sentenciar sus eliminatorias

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 14:44hs
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Torneo Oficial A2: Macabi y UNL se metieron en los cuartos de final

Macabi y UNL se metieron en los cuartos de final del Torneo Oficial A2, al superar a Almagro B y Centenario, respectivamente, para sentenciar sus eliminatorias por 2 a 0.

Asimismo, CUST B doblegó en el Pay Zumé a Argentino por lo que dicho PlayIn necesitará un tercer juego, a disputarse el sábado 24 de octubre en el Remigio Lescano.

TORNEO OFICIAL - A2 - PLAY-IN - JUEGO 2

Jueves 22 de octubre

CUST B (1) 54 (Francisco Galizzi 18) - Argentino (1) 40 (Santiago Reynoso 10)

Almagro B (0) 53 (Julián Spies 10) - Macabi (2) 68 (Alejo Saidler 17)

UNL (2) 80 (Franco Pérez 26) - Centenario (0) 53 (Santiago Fedele 24)

Oficial Macabi UNL
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