Macabi y UNL se metieron en los cuartos de final del Torneo Oficial A2, al superar a Almagro B y Centenario, respectivamente, para sentenciar sus eliminatorias por 2 a 0.
Torneo Oficial A2: Macabi y UNL se metieron en los cuartos de final
Macabi y UNL se metieron en los cuartos de final del Oficial A2, al superar a Almagro B y Centenario, respectivamente, para sentenciar sus eliminatorias
Por Ovación
23 de octubre 2026 · 14:44hs
Asimismo, CUST B doblegó en el Pay Zumé a Argentino por lo que dicho PlayIn necesitará un tercer juego, a disputarse el sábado 24 de octubre en el Remigio Lescano.
TORNEO OFICIAL - A2 - PLAY-IN - JUEGO 2
Jueves 22 de octubre
CUST B (1) 54 (Francisco Galizzi 18) - Argentino (1) 40 (Santiago Reynoso 10)
Almagro B (0) 53 (Julián Spies 10) - Macabi (2) 68 (Alejo Saidler 17)
UNL (2) 80 (Franco Pérez 26) - Centenario (0) 53 (Santiago Fedele 24)