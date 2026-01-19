Uno Santa Fe | Ovación | Australia Open

Djokovic arrancó firme en el Australian Open con un sólido triunfo ante Martínez

El serbio, máximo ganador del torneo, superó en sets corridos al español Pedro Martínez y avanzó a la segunda ronda del Australian Open 2026.

19 de enero 2026
Novak Djokovic inició su camino en el Australian Open 2026 con una actuación contundente. El serbio venció en tres sets corridos al español Pedro Martínez y ratificó su favoritismo en Melbourne, donde es el tenista más ganador de la historia del certamen.

Australian Open 2026: dominio total de Djokovic

En un encuentro que se extendió por poco más de dos horas, Djokovic (4° del ranking ATP) se impuso con parciales de 6-3, 6-2 y 6-2 ante Martínez, actual número 71 del mundo. El serbio mostró solidez desde el fondo de la cancha, precisión en los momentos clave y un control absoluto del ritmo del partido.

El triunfo ante el español tuvo además un valor simbólico: significó la victoria número 100 de Djokovic en torneos de Grand Slam, una marca inédita en la historia del tenis profesional que refuerza su legado en la élite del deporte.

En la segunda ronda, el ex número uno del mundo se medirá ante el italiano Francesco Maestrelli, quien accedió tras un exigente triunfo frente al francés Térence Atmane en un partido de cinco sets. Será una nueva prueba para Djokovic en su objetivo de sumar otro título en Melbourne.

Resultados destacados de la jornada

La jornada también dejó el estreno exitoso del noruego Casper Ruud, quien superó en sets corridos al italiano Mattia Bellucci. Además, hubo triunfos de Stan Wawrinka, Marin Cilic y Thiago Tirante, en un lunes cargado de acción en la primera ronda del Australian Open, que comienza a perfilar a sus principales candidatos.

