Domínguez descartó el regreso de las finales ida y vuelta en la Conmebol

La discusión sobre el formato de las finales continentales volvió a instalarse con fuerza, pero desde la propia Conmebol ya dieron una respuesta definitiva. Alejandro Domínguez, presidente del organismo, aseguró que las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se mantendrán en partido único.

Y a la vez, prácticamente descartó que las definiciones ida y vuelta puedan regresar en el futuro cercano. El directivo lo expresó mediante un video oficial en redes sociales, donde fundamentó la postura institucional.

En su mensaje, Domínguez reconoció que las finales históricas de ida y vuelta “marcaron una época”, pero remarcó que los análisis realizados indican que aquel formato ofrecía una ventaja deportiva considerable. “En los últimos 10 años en que se jugó de esa manera, en siete oportunidades fue campeón el equipo que hizo de local en la revancha”, explicó el dirigente. Para Conmebol, el partido único otorga “igualdad absoluta de condiciones” a ambos finalistas.

El máximo dirigente del fútbol sudamericano también defendió el impacto futbolístico y organizativo de esta modalidad. Según su visión, el sistema actual es más justo y más atractivo desde la competitividad: “Son 90 minutos; si no se define, hay 30 más y luego penales. Es todo o nada, sin segundas oportunidades”. Además, enfatizó que estos eventos únicos son más seguros y permiten una planificación logística más anticipada".

Este año, la final de la Libertadores se disputará en el Estadio Monumental U de Perú, con Flamengo y Palmeiras como protagonistas, mientras que la sede de 2026 aún no está definida.

Incluso con la ilusión de algunos clubes de recibir el partido decisivo —entre ellos Boca con su propuesta por La Bombonera—, el mensaje de Domínguez dejó en claro que el formato no cambiará: el futuro de las copas seguirá siendo de final única