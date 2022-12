El descargo de Brian Fernández: "Ya puedo vivir más tranquilo, estoy sobrio y limpio"

El santafesino Brian Fernández termina un 2022 muy complicado. No solo en lo deportivo sino también en su salud por los temas que son de público conocimiento. Si bien es cierto que su sueño siempre fue romperla en Colón, lo extrafutbolístico siempre fue un problema y no pudo lograrlo.

Se trata de San Luis de Quillota, que milita en el ascenso de Chile. En una entrevista con AS, Brian Fernández habló a corazón abierto.

- Considerando los problemas que tuviste en el último tiempo, ¿cómo estás?

- Me siento muy bien, protegido por mi familia. He tenido mis episodios, mis problemas, pero estoy muy tranquilo, disfrutando del día a día, de mis hijos, de mi mujer. Disfruto de cada cariño que me da mi familia.

- ¿Y cómo enfrenta las críticas?

- Me siento una persona más madura y si alguien viene y me reprocha algo, o me dice algo sobre mi pasado, lo escucho y le digo «bueno, si terminaste, ya está. ¿Puedo seguir?». Es la única respuesta que tengo para esa gente. O también decirle que ojalá nunca le suceda lo que a mí me pasó, porque es muy feo. Ahora estoy muy bien, disfruto de las playas, disfruto de ir de compras al supermercado con mi hijo y mi mujer. Disfruto con mis compañeros del club, que me invitan a sus casas, disfruto de pasar las fiestas con ellos... La verdad es que estoy muy tranquilo con ese tema. No hay preocupación ante eso.

- O sea, es todo parte del pasado...

- Sí. Ya está, ya pasó, ya estoy bien y tranquilo. Mi familia cada vez está más fuerte conmigo. Están agarrando la confianza que seguramente habían perdido conmigo. Entonces, para mí eso significa un montón. Trato de tener los amigos justos y necesarios, que son los del club. En el pasado me ha tocado tener amigos, y cuando yo estuve mal, no apareció ninguno. Los de infancia, de los cuales yo después necesité una mano, nunca estuvieron.

- ¿Qué necesitaba de esos amigos en sus momentos más complejos?

- Un mensaje de aliento aunque sea. El ¿estás bien?, el ¿necesitas algo? O que le pregunten a mi mujer ¿Brian está bien? Pero ni siquiera eso he recibido. Entonces, como que te duele y como que me cuesta hacer amigos nuevamente. Ahora tendré conocidos con los que seguramente compartiré cosas y esos serán mis compañeros del club. Después, es muy difícil que tenga nuevos amigos.

- Ahora, que decís que estás mejor, se valoran mucho más las cosas...

- Sí, obvio. Ya puedo vivir más tranquilo, estar bien, sobrio, limpio... Esta tranquilidad solamente me la genera mi familia. Lo único que hago hoy en día es trabajar para ellos y jugar al fútbol. Por eso seguramente me irá muy bien en este torneo.

- ¿Veremos su nueva versión?

- Sí. Y seguramente también verán muchos goles, así que nada, que Colo Colo esté atento (ríe).

- ¿Le queda pendiente algún otro sueño?

- No, solo estar bien y seguir jugando al fútbol. Que venga lo mejor posible para el resto de mi vida.