El descargo de Otta en Morón tras la polémica sanción: "Es una injusticia total"

El DT de Morón, Walter Otta, estuvo que “es una injusticia” la sanción que se le impuso por dichos que no realizó hacia el presidente de la AFA y su tesorero

14 de noviembre 2025 · 17:30hs
El entrenador de Deportivo Morón, Walter Otta, estuvo en el programa Ascenso x 3 que se emite en Splendid AM 990 y aseguró que “es una injusticia” la sanción que se le impuso por dichos que no realizó hacia el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.

Tras lo que fue la victoria del Gallo por 1-0 sobre Deportivo Madryn el pasado sábado en el partido de ida de la semifinal del reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, el Tribunal de Ética de la AFA sancionó por un mes a Otta por declaraciones contra Tapia y Toviggino que no realizó y se las adjudicaron a el entrenador.

La bronca de Otta en Morón

En este marco, el director técnico estuvo presente en el programa Ascenso x 3 que se emite por Splendid AM 990 y aseguró: “El club va a hacer todo lo posible como para ver si se puede revertir, obviamente, se habló con el gremio, hablé con Mariano Pazzini, que, que es amigo mío personal, y el gremio va a estar presentando una nota y haciendo todo lo que tiene que hacer. Haremos todo lo que tenemos que hacer como para poder revertir esto, porque la realidad es que es una injusticia total que me suspendan por algo que yo no dije y que ya todo el mundo sabe que es una fake news. La verdad es increíble, insólito”.

“La declaración que me atribuyen, es un, es una declaración muy fuerte, una crítica hacia Tapia y Toviggino, cosa que yo no hice. Por eso me sancionan pero ya nosotros presentamos todas las pruebas. Ya todo el mundo sabe que era una fake news, que yo no había dicho eso y que la misma página de donde salió, lo negó, que no habían hablado conmigo. La verdad que no entiendo la sanción, me golpeó mucho. Espero que se revierta mañana y, de no ser así, seguramente nos hará mucho más fuertes a nosotros como grupo y nuestros jugadores irán a jugarse la vida con más ganas”, agregó.

El domingo desde las 17.15 en el estadio Abel Sastre, Deportivo Morón visitará a Deportivo Madryn en el marco del partido de vuelta de la semifinal del reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El Gallo deberá ir a hacer valer el 1-0 conseguido en el estadio Nuevo Francisco Urbano y ganar o empatar para acceder a la gran final que tendrá lugar en un recinto neutral la semana próxima.

