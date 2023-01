Las distintas categorías llevan a cabo la pretemporada en el Parque del Sur y en las instalaciones de la institución en su sede principal. Las inferiores (Sub-12, Sub-14 y Sub-16) los lunes, miércoles y viernes en el Parque del sur, concretamente en la intersección de 3 de Febrero y Cruz Roja Argentina desde las 18.30.

Con el convencimiento de la continuidad en el proceso, Stefi Pic seguirá al frente de estas divisiones, a través de una metodología de trabajo de acuerdo a lo que le hace falta a cada categoría, respetando y apuntando a mejorar lo formativo y profundizando el aprendizaje.

Mientras que Plantel Superior y Sub-19 entrenan los lunes en el Parque del Sur, específicamente en calle 3 de Febrero y Cruz Roja; martes y jueves en el Club Colón; todo desde las 20. Mantiene su base y tendrá los regresos de Clara Figueredo y Camila Verónica Lucero, siendo muy valiosas en las dos fases del juego, peligrosas hacia adelante y muy solidarias para atrás.

En consecuencia, el plantel superior Sabalero tendrá a Tato Alberto como head coach y a Miqueas De Angelis como preparador físico, mientras que en Sub 19, la entrenadora será Nicol Milocco, y en Sub 16 a Sub 12, Stefanía Pic, y Sergio Gómez Tuosto el responsable de la preparación física.