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SEOM: prueban un nuevo material térmico para evitar que se borren los números del estacionamiento medido

El municipio duplicará la identificación de las dársenas colocándola tanto en la calzada como en el cordón. Además, ante el desgaste de la pintura tradicional en sectores con pavimento irregular o adoquinado, comenzó la prueba de estampas preconformadas de alta durabilidad.

23 de octubre 2026 · 13:55hs
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SEOM: prueban un nuevo material térmico para evitar que se borren los números del estacionamiento medido

SEOM: prueban un nuevo material térmico para evitar que se borren los números del estacionamiento medido

La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha un conjunto de medidas operativas y tecnológicas orientadas a reforzar la identificación de los espacios de estacionamiento y simplificar el uso del SEOM para los vecinos.

El plan abarca la duplicación de la numeración en las dársenas, la prueba de nuevos materiales de mayor resistencia en la vía pública y el desarrollo de herramientas digitales para optimizar la experiencia de los usuarios.

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Numeración visible de cada box

Desde el área de Movilidad municipal explicaron que la numeración visible de cada box es un componente central de la nueva metodología del SEOM. Si bien en una primera etapa se optó por pintar números de gran tamaño en el centro de cada dársena sobre el pavimento, las inspecciones técnicas detectaron sectores donde la pintura sufrió un desgaste acelerado debido a las texturas e irregularidades de la calzada, especialmente en superficies adoquinadas.

Para dar respuesta a esta situación y evitar complicaciones a la hora de estacionar o realizar el registro en la aplicación, comenzó la implementación progresiva de estampas preconformadas. Se trata de un material térmico y adhesivo de gran espesor que reemplaza la pintura tradicional y ofrece una mayor durabilidad ante el tránsito pesado y las inclemencias climáticas. En aquellos sectores donde la pintura mantiene un rendimiento óptimo se conservará el esquema actual, mientras que la nueva tecnología se probará en las zonas de mayor deterioro.

Doble marcación y asistente digital

Una de las principales novedades para mejorar la visibilidad consiste en la duplicación de la numeración: a partir de las intervenciones en marcha, cada espacio de estacionamiento contará con su número correspondiente tanto en el pavimento como sobre el cordón de la vereda. Esta doble identificación facilitará la lectura directa para los conductores al descender del vehículo y agilizará las tareas del personal municipal de Tránsito.

En paralelo a los trabajos en la calle, se encuentra en desarrollo una nueva funcionalidad dentro de la aplicación móvil del SEOM. Se trata de un asistente de ubicación en tiempo real que, mediante la geolocalización aproximada del teléfono celular, sugerirá automáticamente al usuario los números de dársenas disponibles en las inmediaciones.

Con esta herramienta, que actualmente se encuentra en etapa de pruebas técnicas y desarrollo, el conductor no tendrá la necesidad de ingresar manualmente el código del box, sino simplemente confirmar o ajustar la sugerencia del sistema antes de iniciar su tiempo de estacionamiento.

Seom números Box
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