La ley del ex con Beltrán le dan el 2-0 a River frente a Colón en el Más Monumental

River cayó en el reducto del barrio porteño de Barracas por un ajustado 2 a 1 y una formación conformada por varios suplentes, pero igual mantuvo su importante distancia de nueve puntos, ya que tiene 50 y sus perseguidores Talleres de Córdoba y San Lorenzo sumaron 41, cuando restan cinco fechas, es decir con 15 unidades por jugarse.

Live Blog Post ST 15 minutos: segundo de River, lo hizo Beltrán Lucas Beltrán a la salida de un lateral donde durmió la defensa de Colón le permite a River ganar 2-0 ante Colón Beltran.jpg

Live Blog Post ST 0 minutos: en marcha la parte complementaria en Núñez Carlos Arrúa x Stefano Moreyra, el segundo cambio en Colón que pierde 1-0 ante River Colón2.jpg Télam

Live Blog Post PT 47 minutos: final del primer tiempo con victoria para River Fue todo de River y apenas un 1-0 sobre Colón, que solamente resistió hasta donde pudo. Nicolás De la Cruz, el único tanto Colón4.jpg

Live Blog Post PT 37 minutos: golazo de tiro libre de River Nicolás De la Cruz dejó sin chances a Chicco y puso el 1-0 de River sobre Colón Nicolas De La Cruz.jpg

Live Blog Post PT 21 minutos: Meza tuvo la primera clara para Colón En el Más Monumental, River y Colón empatan 0 a 0, pero la visita tuvo una clara que desaprovechó Eric Meza Eric Meza.jpg

Live Blog Post PT 13 minutos: River tiene la pelota y Colón espera por ahora bien parado En casi un cuarto de hora, River y Colón igualan sin goles en el Más Monumental, con el Millonario volcado al ataque desde el inicio colon vs river 1.jpg

Live Blog Post PT 0 minutos: ya se juega en el Más Monumental River y Colón le ponen el cierre a la cartelera de miércoles en la 23ª fecha de la Liga Profesional Colón River 11.jpg @ConLaGenteRos

SÍNTESIS

River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández y Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis

Colón: Ignacio Chicco; Thiago Yossen, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Gian Nardelli y Eric Meza; Baldomero Perlaza, Cristian Vega, Stefano Moreyra y Facundo Farías; Santiago Pierotti. DT: Néstor Gorosito

Goles: PT 37' Nicolás De la Cruz (R); ST 15' Lucas Beltrán (R)

Cambios: PT 36' Andrew Teuten x Thiago Yossen (C); ST 0' Carlos Arrúa x Stefano Moreyra (C); 16' Wanchope Ábila x Santiago Pierotti (C); 23' Santiago Simón x Nicolás De la Cruz y Franco Alfonso x Esequiel Barco (R); 29' Jorge Benítez x Facundo Farías (C); 30' Matías Kranevitter x Enzo Pérez (R) y José Paradella x Ignacio Fernández (R)

Amarillas: Barco (R); Garcés, Ábila, Vega (C)

Estadio: Más Monumental.

Arbitro: Nicolás Ramírez.