El otro piloto de reserva de Alpine fue contundente sobre su relación con Colapinto

En diálogo con el medio ERR de su país de origen, Aron detalló que con Colapinto “por supuesto que interactuamos y nos comunicamos, pero no hay amistad”, y añadió: “Está claro que los conductores principales saben que nosotros, como respaldo, queremos sus asientos. Entre los pilotos de reserva, todos sabemos que queremos ser el siguiente en ese asiento principal. No es ningún secreto que en el deporte del motor no tienes amigos”.