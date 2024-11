El santotomesino Spreen rompió el silencio: "Me dieron la anécdota de mi vida y obviamente acepté"

Era una de las voces esperadas, ya que tomó estado público de debate e información. Incluso el presidente de AFA, Claudio Tapia, saltó en contra de la acción publicitaria que se tomó, que ahora deparó en rebites de investigación por apuestas.

El DT Cristian Fabbiani dejó también su opinión, pero fue tanta la repercusión que el propio club emitió un comunicado pidiendo disculplas.

La palabra de Spreen

Fue así como llegaron las consideraciones de protagonista en un vivo: "No le saqué el lugar a ningún pibe y, si alguien sintió que le faltamos el respeto de alguna manera, quería pedir disculpas. No era la intención ni en pedo faltar el respeto ni nada. Según lo que me había enterado, ya se había hablado con Vélez. Yo no le quería faltar el respeto a nadie ni tampoco le sacamos el lugar a nadie".

Mientras que cerró: "Acepté porque básicamente es la anécdota de mi vida, qué les voy a decir. Honestidad pura y dura" .